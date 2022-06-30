ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Romulo из команды Ченду Беттер Сити наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

88' Отличные скиллы показывает Romulo, обводя своих соперников

87' Nebijan Muhmet бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

85' Кан Сан-У нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

81' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Mutellip Iminqari делает скидку назад вдоль ворот

79' Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Лю Хуань выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Игрок из команды Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Romulo пробует нанести удар издали, но Хоу Сен держит все под контролем

75' Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Жанг Юнинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Ю Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Ziming Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Ю Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Ю Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Romulo из команды Ченду Беттер Сити разыграл угловой с левого угла.

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Ким Мин-У бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

60' Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Ю Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. У Гуйчао получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' У Гуйчао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Чжанг Сичже навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

50' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ruibao Hu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля