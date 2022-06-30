Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
0:0
Конец матча
0'
90'+4
Ход матча
72'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
8 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
1
Сень
Хоу
28
Чендун
Чжан
3
Yang
Yu1
19
Лю
Хуань
32
Guobo
Liu
15
Tianyi
Gao
10
Чжанг
Сичже
30
Marko
Dabro
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
3 Yang Yu1Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
32 Guobo LiuПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
30 Marko DabroНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
17 Кан Сан-УЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
-
20 Ziming Wang
-
-
35 Yanpu Chen
-
39 Longfei Xie
-
38 Qilong Ruan
-
Главный тренер: Feng Xie
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
2 Hetao HuПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
9 ФелипеНападающий
-
15 У ГуйчаоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
17 Gan RuiПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
-
13 Jing Hu
-
19 Baixu Xiang
-
16 Mingtian Hu
-
22 Xingyu Hu
-
-
36 Junchen Gou
-
21 Junjie Meng
-
27 Bin Liu2
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Ченду Беттер Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|6 (1)
|0.86
|Дабао Юй
|2
|0.29
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.14
|Marko Dabro
|1
|0.14
|Ziming Wang
|1
|0.14
|Мемишевич Самир
|0
|0
|Чжанг Сичже
|0
|0
|Gang Wang
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|3
|0
|Чендун Чжан
|1
|1
|Мемишевич Самир
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|3
|1
|Tao Liu
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Gan Rui
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Ruibao Hu
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
3
25%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|6
|1
|0
|23 - 4
|19
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|3.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Тянцзинь Тэда
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Чанчунь Ятай
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|1
|0
|6
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|7
|1
|0
|6
|4 - 18
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|4 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Ухань Три Таунс
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|4.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|15.
|Хэбей Форчун
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|16.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Хэнань Цзянье
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Шэньчжэнь
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Шицзячжуан
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Шаньдун Тайшань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая