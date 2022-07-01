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США: МЛС

2022

Стадион:
Шарлотт
0:1
Второй тайм: 81'
Остин
0'
0:1
62' Гол
Даниэль Перейра
1
Кахлина
Кристиян
25
Аффул
Харрисон
4
Guzman
Corujo
5
Уолкс
Антон
22
Фухс
Кристиан
7
Юзвяк
Камиль
15
Ben
Bender
13
Бронико
Брандт
11
Свидерски
Кароль
10
Cristian
Jonatan
Ortiz
16
Шиньяшики
Андре
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
3
Романа
Джохан
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
22
Фелипе
8
Ринг
Александр
33
Gavin
Wolff
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
9
Хюсен
Дэнни
Шарлотт
4-4-1-1
Остин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ben Bender 3 0.17
Джонс Деррик 1 0.06
Guzman Corujo 1 0.06
Adam Armour 1 0.06
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 9 (2) 0.53
Урути Максимилиано 5 0.29
Фагундес Диего 3 0.18
Ринг Александр 2 0.12
Финлей Итан 2 0.12
Даниэль Перейра 2 0.12
Габриэльсен Рубен 2 0.12
Хюсен Дэнни 2 0.12
Домингес Сесильо 2 0.12
Касканте Хулио 1 0.06
Джитте Мусса 1 0.06
Хименес Эктор 0 0
Лима Ник 0 0
Колманич Жан 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Галлахер Джон 0 0
Gavin Wolff 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Фухс Кристиан 2 0
Аффул Харрисон 2 0
Франко Алан 2 0
Риос Даниэль 1 0
Chris Hegardt 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 5 2
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Касканте Хулио 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Галлахер Джон 2 0
Фелипе 2 0
Kipp Keller 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
4
33%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
5
36%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
5
38%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Забито

3
18
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
14 Не забивали 9
1
33%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
2
11%
46-60
1
33%
6
33%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
16%
2
25%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
3
16%
1
13%
76-90

Забито

5
30
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 9
13 Не забивали 2
1
20%
5
17%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
20%
2
7%
31-45
1
20%
4
13%
46-60
1
20%
8
27%
61-75
1
20%
7
23%
76-90

Пропущено

33
21
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
8
24%
3
14%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
7
21%
3
14%
46-60
6
18%
6
29%
61-75
5
15%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0
Остин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2
Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 7 8 2 22 - 13 29
2. Клёб де Фут Монреаль 17 9 2 6 32 - 29 29
3. Нью-Йорк Сити 16 8 4 4 31 - 17 28
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 18 7 6 5 26 - 19 27
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 17 6 6 5 27 - 26 24
7. Цинциннати 17 7 3 7 27 - 30 24
8. Коламбус Кру 15 5 6 4 20 - 16 21
9. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
10. Шарлотт 0:1 18 6 2 10 17 - 22 20
11. Атланта Юнайтед 0:0 16 5 5 6 23 - 22 20
12. Торонто 17 5 3 9 24 - 32 18
13. Чикаго Файр 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 10 3 3 33 - 18 33
2. Остин 1:0 17 9 4 4 32 - 20 31
3. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
4. Даллас 17 7 5 5 27 - 20 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 7 3 6 20 - 19 24
7. Сиэтл Саундерс 16 7 2 7 24 - 19 23
8. Портленд Тимберс 18 5 7 6 27 - 27 22
9. Хьюстон Динамо 17 6 3 8 21 - 21 21
10. Миннесота Юнайтед 17 6 3 8 20 - 21 21
11. Ванкувер Уайткэпс 17 6 3 8 18 - 28 21
12. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 0:1 9 6 0 3 11 - 6 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Филадельфия Юнион 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
6. Торонто 9 5 0 4 14 - 15 15
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Атланта Юнайтед 0:0 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 9 2 5 2 12 - 9 11
12. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
13. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 23 - 10 23
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 9 5 1 3 17 - 9 16
6. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
7. Остин 1:0 8 4 3 1 19 - 7 15
8. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Ванкувер Уайткэпс 8 4 3 1 11 - 8 15
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Лос-Анджелес Гэлакси 9 4 1 4 12 - 13 13
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 9 5 1 3 14 - 10 16
2. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 17 14
3. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
4. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
5. Филадельфия Юнион 8 3 3 2 11 - 8 12
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Атланта Юнайтед 0:0 8 1 2 5 6 - 12 5
10. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 0:1 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 1:0 9 5 1 3 13 - 13 16
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Миннесота Юнайтед 9 3 1 5 10 - 14 10
6. Даллас 9 2 4 3 12 - 12 10
7. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
8. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • 69'
    Cristian Jonatan Ortiz уходит с поля. Алсивар Хорди выходит вместо него
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Даниэль Перейра бьет в цель!
  • 60'
    Фелипе Мартинс уходит с поля. Даниэль Перейра выходит вместо него
  • 60'
    Хюсен Дэнни уходит с поля. Джитте Мусса выходит вместо него
  • 50'
    Хоан Романа уходит с поля. Kipp Keller выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Остин
2.13
3.60
3.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлотт 0:1 Остин онлайн

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