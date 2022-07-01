Стадион: Bank of America Stadium
Ход матча
62'
0:1
15
Ben
Bender
24
Лима
Ник
22
Фелипе
33
Gavin
Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
15 Kipp Keller
-
Главный тренер: Josh Wolff
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ben Bender
|3
|0.17
|Джонс Деррик
|1
|0.06
|Guzman Corujo
|1
|0.06
|Adam Armour
|1
|0.06
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|9 (2)
|0.53
|Урути Максимилиано
|5
|0.29
|Фагундес Диего
|3
|0.18
|Ринг Александр
|2
|0.12
|Финлей Итан
|2
|0.12
|Даниэль Перейра
|2
|0.12
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.12
|Хюсен Дэнни
|2
|0.12
|Домингес Сесильо
|2
|0.12
|Касканте Хулио
|1
|0.06
|Джитте Мусса
|1
|0.06
|Хименес Эктор
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Галлахер Джон
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Фухс Кристиан
|2
|0
|Аффул Харрисон
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|5
|2
|Ринг Александр
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Касканте Хулио
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Галлахер Джон
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Kipp Keller
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
4
33%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
5
36%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
5
38%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Забито
3
18
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
14 Не забивали 9
1
33%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
2
11%
46-60
1
33%
6
33%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
19
8
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
16%
2
25%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
3
16%
1
13%
76-90
Забито
5
30
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 9
13 Не забивали 2
1
20%
5
17%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
20%
2
7%
31-45
1
20%
4
13%
46-60
1
20%
8
27%
61-75
1
20%
7
23%
76-90
Пропущено
33
21
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
8
24%
3
14%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
7
21%
3
14%
46-60
6
18%
6
29%
61-75
5
15%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0
Остин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2
Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|8
|2
|22 - 13
|29
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|2
|6
|32 - 29
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|18
|7
|6
|5
|26 - 19
|27
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|6
|6
|5
|27 - 26
|24
|7.
|Цинциннати
|17
|7
|3
|7
|27 - 30
|24
|8.
|Коламбус Кру
|15
|5
|6
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|10.
|Шарлотт
|0:1
|18
|6
|2
|10
|17 - 22
|20
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|16
|5
|5
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Торонто
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|13.
|Чикаго Файр
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|10
|3
|3
|33 - 18
|33
|2.
|Остин
|1:0
|17
|9
|4
|4
|32 - 20
|31
|3.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|4.
|Даллас
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|7
|3
|6
|20 - 19
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|2
|7
|24 - 19
|23
|8.
|Портленд Тимберс
|18
|5
|7
|6
|27 - 27
|22
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|6
|3
|8
|21 - 21
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|3
|8
|20 - 21
|21
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|3
|8
|18 - 28
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|0:1
|9
|6
|0
|3
|11 - 6
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Торонто
|9
|5
|0
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|9
|2
|5
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|14.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|7.
|Остин
|1:0
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 17
|14
|3.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|4.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|10.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|0:1
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|1:0
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|6.
|Даллас
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию