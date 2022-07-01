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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сундсвалль
2:1
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
7' Гол
Пенья Серхио
1:1
14' Гол
Дамус Роналдо
2:1
31' Гол
Стенссон Даниэль
33' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
90' Желтая карточка
Нанаси Себастьян
90'+8
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
5
Олссон
Деннис
8
Силфвер
Понтус
23
Ludvig
Naavik
6
Стенссон
Даниэль
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
12
Дамус
Роналдо
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
23
Халуш
Матей
3
Кнудсен
Йонас
7
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
8
Пенья
Серхио
19
Бирманчевич
Велько
32
Бергет
Йо
Инге
5
Рикс
Сёрен
Сундсвалль
4-1-2-1-2
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Мальмё

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

А
2:1
А
3:1
А
0:0
А
2:2
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
1:2
К
4:0
А
3:0
А
1:4
КШ
4:1
А
2:0
А
1:1
А
6:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юлятупа Саку 4 0.33
Энгблум Понтус 3 0.25
Дамус Роналдо 2 0.17
Стенссон Даниэль 2 0.17
Олссон Деннис 1 0.08
Блумквист Александр 1 0.08
Андерссон Эрик 1 0.08
Силфвер Понтус 0 0
Forrest Lasso 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 4 0.31
Тойвонен Ола 3 0.23
Бирманчевич Велько 2 0.15
Абубакари Малик 2 0.15
Кристиансен Андерс 1 (1) 0.08
Пенья Серхио 1 0.08
Сейдиу Патриот 1 0.08
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Бергет Йо Инге 0 0
Ларссон Эрик 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 3 1
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Лундстрём Роберт 2 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Силфвер Понтус 1 0
Олссон Деннис 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Хаджикадунич Деннис 4 0
Ольссон Мартин 2 0
Тойвонен Ола 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Сейдиу Патриот 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
3
30%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
19%
1
17%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
4
25%
1
17%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
1
7%
2
50%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
3
23%
4
25%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Пропущено

30
10
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
5
17%
1
10%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
5
17%
3
30%
31-45
2
7%
2
20%
46-60
3
10%
3
30%
61-75
9
30%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0
Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0
Мальмё
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 7 3 1 24 - 16 24
2. АИК 12 7 3 2 18 - 14 24
3. Хаммарбю 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Юргорден 12 6 3 3 25 - 10 21
5. Мальмё 13 6 3 4 14 - 12 21
6. Кальмар 11 6 1 4 14 - 9 19
7. Эльфсборг 11 5 3 3 23 - 12 18
8. Гётеборг 11 5 2 4 13 - 11 17
9. Мьельбю 11 4 4 3 11 - 10 16
10. Норрчёпинг 11 4 3 4 15 - 13 15
11. Сириус 11 4 2 5 13 - 19 14
12. Вернаму 11 3 3 5 11 - 13 12
13. Варберг БоИС 11 3 2 6 8 - 19 11
14. Сундсвалль 12 3 0 9 13 - 30 9
15. Дегерфорс 11 2 1 8 9 - 24 7
16. Хельсинборг 12 1 2 9 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Юргорден 6 5 1 0 19 - 4 16
3. Эльфсборг 6 4 1 1 14 - 6 13
4. Мальмё 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Хеккен 5 4 0 1 14 - 9 12
6. Кальмар 6 4 0 2 7 - 3 12
7. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
8. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
9. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
10. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
11. Норрчёпинг 5 2 2 1 10 - 5 8
12. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 5 8
13. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
14. Варберг БоИС 5 2 1 2 4 - 6 7
15. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
16. Хельсинборг 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 5 3 0 2 9 - 4 9
3. Гётеборг 6 3 0 3 6 - 6 9
4. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
5. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
6. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Кальмар 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Эльфсборг 5 1 2 2 9 - 6 5
9. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
10. Сириус 6 1 2 3 7 - 13 5
11. Вернаму 6 1 1 4 7 - 11 4
12. Мьельбю 5 1 1 3 2 - 6 4
13. Варберг БоИС 6 1 1 4 4 - 13 4
14. Дегерфорс 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
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