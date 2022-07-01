Стадион: NP3 Arena
2:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолПенья Серхио
1:1
14' ГолДамус Роналдо
2:1
31' ГолСтенссон Даниэль
33' Желтая карточкаРакип Эрдаль
90' Желтая карточкаНанаси Себастьян
90'+8
Ход матча
7'
14'
1:1
31'
33'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 18
-
1 Угловые 20
-
3 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 9
-
22 Владение мячом, % 78
27
Далин
Юхан
23
Халуш
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Hugo Larsson
-
Главный тренер: Milos Milojevic
История личных встреч
Сундсвалль
Мальмё
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
16 матчей
12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юлятупа Саку
|4
|0.33
|Энгблум Понтус
|3
|0.25
|Дамус Роналдо
|2
|0.17
|Стенссон Даниэль
|2
|0.17
|Олссон Деннис
|1
|0.08
|Блумквист Александр
|1
|0.08
|Андерссон Эрик
|1
|0.08
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|4
|0.31
|Тойвонен Ола
|3
|0.23
|Бирманчевич Велько
|2
|0.15
|Абубакари Малик
|2
|0.15
|Кристиансен Андерс
|1 (1)
|0.08
|Пенья Серхио
|1
|0.08
|Сейдиу Патриот
|1
|0.08
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Бергет Йо Инге
|0
|0
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|3
|1
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Forrest Lasso
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Хаджикадунич Деннис
|4
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Тойвонен Ола
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
3
30%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
19%
1
17%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
4
25%
1
17%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Пропущено
14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
1
7%
2
50%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
3
23%
4
25%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Пропущено
30
10
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
5
17%
1
10%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
5
17%
3
30%
31-45
2
7%
2
20%
46-60
3
10%
3
30%
61-75
9
30%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0
Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0
Мальмё
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|2.
|АИК
|12
|7
|3
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Юргорден
|12
|6
|3
|3
|25 - 10
|21
|5.
|Мальмё
|13
|6
|3
|4
|14 - 12
|21
|6.
|Кальмар
|11
|6
|1
|4
|14 - 9
|19
|7.
|Эльфсборг
|11
|5
|3
|3
|23 - 12
|18
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|10.
|Норрчёпинг
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|Сириус
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|12.
|Вернаму
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Варберг БоИС
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
|14.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|13 - 30
|9
|15.
|Дегерфорс
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|16.
|Хельсинборг
|12
|1
|2
|9
|10 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Юргорден
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Эльфсборг
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|4.
|Мальмё
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Хеккен
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|6.
|Кальмар
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|7.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|8.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|9.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|11.
|Норрчёпинг
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|12.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|14.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|Хельсинборг
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|3.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|Мальмё
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|5.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|6.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|7.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Эльфсборг
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|9.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|10.
|Сириус
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|11.
|Вернаму
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Мьельбю
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|Варберг БоИС
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|Дегерфорс
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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