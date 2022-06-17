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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Белшина
0:0
Первый тайм: 28'
Энергетик-БГУ
0'
Лучшие коэффициенты
Белшина
Ничья
Энергетик-БГУ
5.10
4.34
1.83
Все Коэффициенты
Белшина
Энергетик-БГУ

История личных встреч

Белшина
Энергетик-БГУ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
0:1
ПД
3:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Белшина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васильев Илья 3 (1) 0.27
Гомза Дмитрий 2 0.18
Зинович Дмитрий II 2 0.18
Трояков Егор 2 0.18
Слабашевич Артур 1 0.09
Иса Муса 1 0.09
Чесноков Ислам 1 0.09
Энергетик-БГУ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдухаликов Бобур 11 (3) 1
Свирепа Александр 5 0.45
Папарига Роман 2 (1) 0.18
Хусанов Абдукодир 2 (1) 0.18
Грищенко Илья 1 0.09
Абдурахманов Шохрух 1 0.09
Рылач Андрей 1 (1) 0.09

Карточки

Белшина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энергетик-БГУ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
2
33%
5
33%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
15%
3
13%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
4
31%
3
13%
46-60
4
31%
5
21%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
2
29%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Белшина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Неман - Белшина 2:2 Белшина - Ислочь 2:1 Динамо-Брест - Белшина 1:1 Белшина - Слуцк 0:2
Торпедо-БелАЗ - Белшина 1:3 Белшина - Витебск 2:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Белшина - Гомель 2:3 Белшина - БАТЭ 0:3 Белшина - Днепр Могилёв 0:0 Барановичи - Белшина 3:2 Белшина - Лида 5:1 Орша - Белшина 0:3 Белшина - Локомотив Гомель 4:2 Шахтёр-2 Петриков - Белшина 1:1 Белшина - Арсенал Дзержинск 0:3 Крумкачы - Белшина 1:3 Белшина - Слоним-2017 4:0 Белшина - Нафтан 4:0 Белшина - Волна 1:2
Энергетик-БГУ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 5:0 Арсенал Дзержинск - Энергетик-БГУ 0:2 Энергетик-БГУ - Минск 2:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1
Неман - Энергетик-БГУ 1:4 Энергетик-БГУ - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 Ислочь - Энергетик-БГУ 0:4 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 2:3 Энергетик-БГУ - Минск 1:1 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2 Шахтёр Солигорск - Энергетик-БГУ 2:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 9 7 2 0 19 - 4 23
2. Энергетик-БГУ 0:0 Заявка 11 7 2 2 23 - 8 23
3. Динамо Минск Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
4. Минск Заявка 10 6 1 3 14 - 10 19
5. Шахтёр Солигорск Заявка 10 5 3 2 12 - 5 18
6. Ислочь Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
7. Слуцк Заявка 9 3 5 1 13 - 11 14
8. Неман Заявка 10 3 5 2 14 - 13 14
9. Славия Мозырь Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
10. Белшина 0:0 Заявка 11 2 6 3 12 - 15 12
11. Гомель Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
13. Витебск Заявка 10 1 4 5 9 - 17 7
14. Днепр Могилёв Заявка 10 1 2 7 8 - 20 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 10 0 4 6 4 - 14 4
16. Динамо-Брест Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ 0:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6. БАТЭ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Динамо Минск Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Белшина 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
10. Славия Мозырь Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Витебск Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
14. Гомель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Днепр Могилёв Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Слуцк Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Ислочь Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Белшина 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
10. Минск Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Неман Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 26'
    Теперь Соланович в обороне отрабатывает. Ставит он на левом фланге спину соперника, и мяч от ноги игрока "Энергетика" покидает уходит за пределы поля.
  • 25'
    Соланович слету сейчас пробивает по воротам соперника, получив мяч на правом краю. Направляет он снаряд точно в перчатки голкиперу.
  • Фол, нарушение
    24'
    Макушинский получил удар по ногам тем временем. В центре поля лежащим на газоне оказался футболист. Спустя некоторое время смог продолжить встречу футболист.
  • Угловой
    23'
    Угловой теперь у ворот "Белшины". Подача с левого края полетела на ближнюю штангу, откуда Силинский головой направил мяч рядом с правой стойкой! 
  • Угловой
    21'
    Четвертый кряду угловой подали хозяева, но на сей раз спокойно отбивается от наступления своего противника команда гостей. Мяч остается у "Энергетика-БГУ".
  • Угловой
    20'
    Еще один корнер следом "красно-черные" заработали. С бровки пошла навесная подача в центр штрафной, и Родионов головой оттуда пробил под перекладину! Вратарь спас свой коллектив, переведя сферу за лицевую.
  • Угловой
    19'
    В итоге сразу два угловых подали футболисты "Белшины". Подачи с левого и правого фланга не принесли никаких дивидендов хозяевам, которые, если судить из букмекерских котировок, являются аутсайдерами встречи.
  • Угловой
    18'
    Бегут игроки "Белшины" сейчас вперед. Удается команде хозяев у ворот соперника заработать угловой удар на правом фланге. Увидим мы сейчас подачу.
  • 16'
    Гуренко снова нанес удар по воротам с 23-х метров, но сфера на сей раз улетела значительно выше цели. Эта попытка отличиться была неплохой, но не самой точной.
  • 15'
    Гонят немногочисленные фанаты хозяев на стадионе "Спартак" вперед свой коллектив, который пока никак не может выйти со своей половины поля.
  • 14'
    Практически нет моментов в нашей встрече. Чуть активнее действует "Белшина", которая даже создала неплохой момент у ворот соперника, но больше опасных эпизодов оппоненты не создали.
  • Фол, нарушение
    12'
    Свирепа получил удар по ногам неподалеку от центрального круга. Очередной фол зафиксировала судейская бригада в этом противостоянии.
  • 11'
    Ведут себя довольно пассивно сейчас обе команды на футбольном поле. Стоит отметить, что особо активно не удается себя проявить "Белшине", которая была признана букмекером перед началом встречи аутсайдером.
  • 10'
    Пока совсем не торопится команда гостей создавать проблемы у ворот соперника. Очевидно, что к активным действиям "Энергетик" оказался не готов.
  • Опасный момент
    8'
    МОМЕНТ! Гуренко в хозяев встречи ворвался в чужую штрафную, после чего нанес выстрел в ближний угол. Мяч полетел точно в цель, но успел вратарь среагировать в воротах и сферу отбить в сторону!!!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      Дважды в штрафную "Белшины" сейчас шла подача, но голкипер команды хозяев оба раза сыграл кулаками на выходе, отбив сферу подальше от рамки.
    • Фол, нарушение
      6'
      Нарушение правил в центре поля, и сразу два игрока (по одному из каждой команды) оказались лежащими на газоне. Будем надеяться, что с ними все будет в порядке.
    • 5'
      Папарига выполнял подачу в штрафную хозяев поля. Вышел Денисенко из рамки и спокойно забрал сферу в свои перчатки. Классно среагировать вратарь!
    • 3'
      В красно-черных цветах сегодня играет "Белшина", а вот футболисты "Энергетика-БГУ" вышли на футбольный газон в синем обмундировании.
    • 2'
      Спокойно эту встречу начинают соперники. Перекатывает снаряд в районе центрального круга "Белшина" и никуда не торопится.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча тем временем. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Беларуси. В рамках одного из матчей 11-го тура турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Белшины» и «Энергетика-БГУ». Встреча состоится в Бобруйске, на стадионе «Спартак».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    Лучшие коэффициенты
    Белшина
    Ничья
    Энергетик-БГУ
    5.10
    4.34
    1.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Белшина 0:0 Энергетик-БГУ онлайн

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