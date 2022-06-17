В итоге сразу два угловых подали футболисты "Белшины". Подачи с левого и правого фланга не принесли никаких дивидендов хозяевам, которые, если судить из букмекерских котировок, являются аутсайдерами встречи.

Еще один корнер следом "красно-черные" заработали. С бровки пошла навесная подача в центр штрафной, и Родионов головой оттуда пробил под перекладину! Вратарь спас свой коллектив, переведя сферу за лицевую.

Четвертый кряду угловой подали хозяева, но на сей раз спокойно отбивается от наступления своего противника команда гостей. Мяч остается у "Энергетика-БГУ".

Угловой теперь у ворот "Белшины". Подача с левого края полетела на ближнюю штангу, откуда Силинский головой направил мяч рядом с правой стойкой!

Макушинский получил удар по ногам тем временем. В центре поля лежащим на газоне оказался футболист. Спустя некоторое время смог продолжить встречу футболист.

Соланович слету сейчас пробивает по воротам соперника, получив мяч на правом краю. Направляет он снаряд точно в перчатки голкиперу.

Теперь Соланович в обороне отрабатывает. Ставит он на левом фланге спину соперника, и мяч от ноги игрока "Энергетика" покидает уходит за пределы поля.

18' Бегут игроки "Белшины" сейчас вперед. Удается команде хозяев у ворот соперника заработать угловой удар на правом фланге. Увидим мы сейчас подачу.

16' Гуренко снова нанес удар по воротам с 23-х метров, но сфера на сей раз улетела значительно выше цели. Эта попытка отличиться была неплохой, но не самой точной.

15' Гонят немногочисленные фанаты хозяев на стадионе "Спартак" вперед свой коллектив, который пока никак не может выйти со своей половины поля.

14' Практически нет моментов в нашей встрече. Чуть активнее действует "Белшина", которая даже создала неплохой момент у ворот соперника, но больше опасных эпизодов оппоненты не создали.

12' Свирепа получил удар по ногам неподалеку от центрального круга. Очередной фол зафиксировала судейская бригада в этом противостоянии.

11' Ведут себя довольно пассивно сейчас обе команды на футбольном поле. Стоит отметить, что особо активно не удается себя проявить "Белшине", которая была признана букмекером перед началом встречи аутсайдером.

10' Пока совсем не торопится команда гостей создавать проблемы у ворот соперника. Очевидно, что к активным действиям "Энергетик" оказался не готов.