Стадион: Спартак (Бобруйск)
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История личных встреч
Белшина
Энергетик-БГУ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Белшина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васильев Илья
|3 (1)
|0.3
|Гомза Дмитрий
|2
|0.2
|Зинович Дмитрий II
|2
|0.2
|Трояков Егор
|2
|0.2
|Слабашевич Артур
|1
|0.1
|Иса Муса
|1
|0.1
|Чесноков Ислам
|1
|0.1
Энергетик-БГУ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдухаликов Бобур
|11 (3)
|1.1
|Свирепа Александр
|5
|0.5
|Папарига Роман
|2 (1)
|0.2
|Хусанов Абдукодир
|2 (1)
|0.2
|Грищенко Илья
|1
|0.1
|Абдурахманов Шохрух
|1
|0.1
|Рылач Андрей
|1 (1)
|0.1
Карточки
Белшина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Энергетик-БГУ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
2
33%
5
33%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
15%
3
13%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
4
31%
3
13%
46-60
4
31%
5
21%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
2
29%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Белшина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Неман - Белшина 2:2 Белшина - Ислочь 2:1 Динамо-Брест - Белшина 1:1 Белшина - Слуцк 0:2
Торпедо-БелАЗ - Белшина 1:3 Белшина - Витебск 2:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Белшина - Гомель 2:3 Белшина - БАТЭ 0:3 Белшина - Днепр Могилёв 0:0 Барановичи - Белшина 3:2 Белшина - Лида 5:1 Орша - Белшина 0:3 Белшина - Локомотив Гомель 4:2 Шахтёр-2 Петриков - Белшина 1:1 Белшина - Арсенал Дзержинск 0:3 Крумкачы - Белшина 1:3 Белшина - Слоним-2017 4:0 Белшина - Нафтан 4:0 Белшина - Волна 1:2
Энергетик-БГУ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 5:0 Арсенал Дзержинск - Энергетик-БГУ 0:2 Энергетик-БГУ - Минск 2:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1
Неман - Энергетик-БГУ 1:4 Энергетик-БГУ - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 Ислочь - Энергетик-БГУ 0:4 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 2:3 Энергетик-БГУ - Минск 1:1 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2 Шахтёр Солигорск - Энергетик-БГУ 2:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 4
|23
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 8
|22
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|4.
|Минск
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|5.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 5
|18
|6.
|Ислочь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|7.
|Слуцк
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 11
|14
|8.
|Неман
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|10.
|Гомель
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|11.
|Белшина
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 15
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|13.
|Витебск
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 20
|5
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 18
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 1
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Ислочь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|БАТЭ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|Слуцк
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Витебск
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Белшина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Гомель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 2
|17
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Гомель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Слуцк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Ислочь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Белшина
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Минск
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Неман
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0