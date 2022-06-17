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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Беларуси. В рамках одного из матчей 11-го тура турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Витебска» и «Торпедо-БелАЗ». Встреча состоится в Витебске, на стадионе «ЦСК Витебский».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!