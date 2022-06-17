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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Витебск
0:0
Первый тайм: 2'
Торпедо-БелАЗ
0'
Лучшие коэффициенты
Витебск
Ничья
Торпедо-БелАЗ
3.45
3.30
2.70
Все Коэффициенты
Витебск
Торпедо-БелАЗ

История личных встреч

Витебск
Торпедо-БелАЗ

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
100%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

27 матчей

18.5%
22.2%
59.3%
5 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.8%
33.3%
51.9%
4 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
К
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:3
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Витебск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ксенофонтов Александр 2 0.2
Баранок Никита 2 0.2
Матвеенко Антон 1 0.1
Рассадкин Глеб 1 0.1
Яроцкий Ярослав 1 0.1
Теверов Руслан 1 0.1
Торпедо-БелАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побудей Вадим 2 0.22
Премудров Кирилл 1 0.11
Берёзкин Евгений 1 0.11
Залеский Алексей 1 0.11
Шевченко Евгений 1 0.11
Чиж Александр 1 0.11
Горбачик Валерий 1 0.11

Карточки

Витебск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвеенко Антон 0 1
Скитов Артём 0 1
Лебедев Андрей 0 1
Торпедо-БелАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Липе 0 1

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
33%
3
75%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
38%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
13%
4
50%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

18
16
3 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
6
38%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
28%
4
25%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Витебск
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Динамо Минск - Витебск 2:1 Витебск - Гомель 1:1 БАТЭ - Витебск 2:1
Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Витебск - Гомель 1:0 Белшина - Витебск 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3 Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Гомель - Витебск 2:0 Витебск - Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 БАТЭ - Витебск 4:0 Витебск - Спутник 3:0 Рух Брест - Витебск 2:0 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Витебск 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2 Витебск - Минск 3:1
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Белшина 1:3
Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 2:2 Торпедо-БелАЗ - Арсенал Дзержинск 1:0 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 Спутник - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 2:0 Торпедо-БелАЗ - Рух Брест 3:3 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 7:1 Ислочь - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 0:2 Торпедо-БелАЗ - Гомель 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 9 7 2 0 19 - 4 23
3. Динамо Минск Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
4. Минск Заявка 10 6 1 3 14 - 10 19
5. Шахтёр Солигорск Заявка 10 5 3 2 12 - 5 18
6. Ислочь Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
7. Слуцк Заявка 9 3 5 1 13 - 11 14
8. Неман Заявка 10 3 5 2 14 - 13 14
9. Славия Мозырь Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
10. Гомель Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Витебск 0:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 17 8
14. Днепр Могилёв Заявка 10 1 2 7 8 - 20 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 10 0 4 6 4 - 14 4
16. Динамо-Брест Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6. БАТЭ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Динамо Минск Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Витебск 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10. Славия Мозырь Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Торпедо-БелАЗ 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
14. Гомель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Днепр Могилёв Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Слуцк Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Ислочь Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
10. Торпедо-БелАЗ 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
11. Минск Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Неман Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Второй тайм
  • 2'
    Футболисты "Витебска сегодня предстали на футбольном поле в синих цветах, в то время, как игроки "Торпедо-БелАЗ" вышли на газон в белых футболках и черных трусах.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, друзья, встреча в Витебске стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Беларуси. В рамках одного из матчей 11-го тура турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Витебска» и «Торпедо-БелАЗ». Встреча состоится в Витебске, на стадионе «ЦСК Витебский».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
Лучшие коэффициенты
Витебск
Ничья
Торпедо-БелАЗ
3.45
3.30
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ онлайн

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Торпедо-БелАЗ
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