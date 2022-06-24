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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Динамо-Брест
 
Позже
Динамо Минск
Прогнозы 56
Динамо-Брест 12.5% (7)
X 19.6% (11)
Динамо Минск 67.9% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо-Брест
Ничья
Динамо Минск
7.70
7.50
4.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо-Брест
Динамо Минск

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

33 матча

27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:0
К
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо-Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орешкевич Ярослав 3 (1) 0.27
Гарананга Мунаше 2 0.18
Сугак Владислав 1 0.09
Колмаков Максим 1 (1) 0.09
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бахар Иван 4 (2) 0.36
Ложкин Владислав 3 0.27
Быков Артём Геннадьевич 3 (1) 0.27
Бакич Душан 2 0.18
Кисляк Сергей 1 0.09
Путило Антон 1 0.09
Бегунов Роман 1 0.09
Алвес Виллиам 1 0.09

Карточки

Динамо-Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ясюкевич Владислав 0 1
Гарананга Мунаше 0 1
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
3
60%
2
18%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

7
17
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
5
29%
29%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
3
43%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
2
22%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
6
32%
1
11%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
2
11%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо-Брест
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Гомель - Динамо-Брест 1:0 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Белшина 1:1
Славия Мозырь - Динамо-Брест 3:1 Динамо-Брест - Арсенал Дзержинск 0:0 Минск - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Неман - Динамо-Брест 2:1 Динамо-Брест - Ислочь 2:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест - Динамо-Брест 3:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Сморгонь - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Славия Мозырь 0:3 Динамо-Брест - Слуцк 0:0
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0
Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Динамо Минск 0:5 Динамо Минск - Ислочь 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
3. Динамо Минск Заявка 11 6 4 1 16 - 10 22
4. Шахтёр Солигорск Заявка 11 6 3 2 14 - 6 21
5. Минск Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
6. Ислочь Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
7. Неман Заявка 11 4 5 2 17 - 14 17
8. Славия Мозырь Заявка 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Слуцк Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
10. Гомель Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13. Витебск Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
14. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 11 0 4 7 5 - 16 4
16. Динамо-Брест Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
6. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Динамо Минск Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
8. БАТЭ Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Слуцк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо-Брест - Динамо Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2022, осталось 2 дня 9 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Динамо-Брест 12.5% (7)
    X 19.6% (11)
    Динамо Минск 67.9% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо-Брест
    Ничья
    Динамо Минск
    7.70
    7.50
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо-Брест - Динамо Минск онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо-Брест - Динамо Минск

    Исход игры
    Динамо-Брест
    10.9% (6)
    Ничья
    20% (11)
    Динамо Минск
    69.1% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (31)
    Меньше
    43.64% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (39)
    Нет
    29.09% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Минск
    40% (22)
    1:1 Ничья
    18.2% (10)
    0:2 Динамо Минск
    12.7% (7)
    0:1 Динамо Минск
    7.3% (4)
    2:1 Динамо-Брест
    5.5% (3)
    1:3 Динамо Минск
    5.5% (3)
    1:0 Динамо-Брест
    5.5% (3)
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    Динамо Минск
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