Стадион: ОСК Брестский
Позже
История личных встреч
Динамо-Брест
Динамо Минск
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
33 матча
27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо-Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орешкевич Ярослав
|3 (1)
|0.27
|Гарананга Мунаше
|2
|0.18
|Сугак Владислав
|1
|0.09
|Колмаков Максим
|1 (1)
|0.09
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бахар Иван
|4 (2)
|0.36
|Ложкин Владислав
|3
|0.27
|Быков Артём Геннадьевич
|3 (1)
|0.27
|Бакич Душан
|2
|0.18
|Кисляк Сергей
|1
|0.09
|Путило Антон
|1
|0.09
|Бегунов Роман
|1
|0.09
|Алвес Виллиам
|1
|0.09
Карточки
Динамо-Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ясюкевич Владислав
|0
|1
|Гарананга Мунаше
|0
|1
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
3
60%
2
18%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Забито
7
17
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
5
29%
29%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
3
43%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
2
22%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
6
32%
1
11%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
2
11%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо-Брест
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Гомель - Динамо-Брест 1:0 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Белшина 1:1
Славия Мозырь - Динамо-Брест 3:1 Динамо-Брест - Арсенал Дзержинск 0:0 Минск - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Неман - Динамо-Брест 2:1 Динамо-Брест - Ислочь 2:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест - Динамо-Брест 3:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Сморгонь - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Славия Мозырь 0:3 Динамо-Брест - Слуцк 0:0
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0
Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Динамо Минск 0:5 Динамо Минск - Ислочь 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 10
|22
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 6
|21
|5.
|Минск
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|6.
|Ислочь
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|7.
|Неман
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 14
|17
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|9.
|Слуцк
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|10.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|11.
|Белшина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Витебск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 23
|5
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 16
|4
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 19
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 1
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|6.
|Ислочь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|8.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Гомель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Слуцк
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Витебск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|13.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 2
|17
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|4.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Слуцк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Гомель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Белшина
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|11.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|13.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
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Прогнозы на матч Динамо-Брест - Динамо Минск
Исход игры
Динамо-Брест
10.9% (6)
Ничья
20% (11)
Динамо Минск
69.1% (38)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (31)
Меньше
43.64% (24)
Обе команды забьют
Да
70.91% (39)
Нет
29.09% (16)
Популярный счёт
1:2 Динамо Минск
40% (22)
1:1 Ничья
18.2% (10)
0:2 Динамо Минск
12.7% (7)
0:1 Динамо Минск
7.3% (4)
2:1 Динамо-Брест
5.5% (3)
1:3 Динамо Минск
5.5% (3)
1:0 Динамо-Брест
5.5% (3)
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