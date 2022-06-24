Стадион: Городея
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Дзержинск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кийко Артём
|2
|0.18
|Пацко Никита
|2
|0.18
|Вегеря Роман
|1
|0.09
Славия Мозырь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жердев Глеб
|4
|0.36
|Кобец Андрей
|3
|0.27
|Барсуков Евгений
|2
|0.18
|Ловец Юрий
|2 (2)
|0.18
|Шестиловский Семён
|1
|0.09
|Игнатенко Дмитрий Александрович
|1
|0.09
|Альшаник Андрей
|1
|0.09
|Дрос Кристиан
|1
|0.09
|Бугулов Георгий
|1
|0.09
|Потороча Валерий
|1
|0.09
|Овоно Эмманюэль
|1
|0.09
Карточки
Арсенал Дзержинск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хвалько Егор
|0
|1
Славия Мозырь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Есин Владимир
|0
|1
|Тымонюк Игорь
|0
|1
|Бугулов Георгий
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
2
29%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
5
18
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
5
28%
31-45
1
20%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
60%
4
22%
76-90
Пропущено
16
17
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
25%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Дзержинск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Минск - Арсенал Дзержинск 2:0 Арсенал Дзержинск - Энергетик-БГУ 0:2 Неман - Арсенал Дзержинск 2:0
Арсенал Дзержинск - Ислочь 1:3 Динамо-Брест - Арсенал Дзержинск 0:0 Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Арсенал Дзержинск 1:0 Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Арсенал Дзержинск - Волна 0:0 Крумкачы - Арсенал Дзержинск 0:0 Арсенал Дзержинск - Слоним-2017 3:1 Днепр Могилёв - Арсенал Дзержинск 1:0 Арсенал Дзержинск - Нафтан 0:0 Белшина - Арсенал Дзержинск 0:3 Арсенал Дзержинск - Крумкачы 0:2 Арсенал Дзержинск - Барановичи 2:0 Лида - Арсенал Дзержинск 0:1
Славия Мозырь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Славия Мозырь - Минск 4:2 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 5:0 Славия Мозырь - Неман 1:1 Ислочь - Славия Мозырь 0:2
Славия Мозырь - Динамо-Брест 3:1 Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Гомель - Славия Мозырь 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 Крумкачы - Славия Мозырь 0:0 Славия Мозырь - Крумкачы 1:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 2:3 Славия Мозырь - Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 2:0 Минск - Славия Мозырь 0:6 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Гомель - Славия Мозырь 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 10
|22
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 6
|21
|5.
|Минск
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|6.
|Ислочь
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|7.
|Неман
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 14
|17
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|9.
|Слуцк
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|10.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|11.
|Белшина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Витебск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 23
|5
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 16
|4
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 19
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 1
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|6.
|Ислочь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|8.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Гомель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Слуцк
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Витебск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|13.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 2
|17
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|4.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Слуцк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Гомель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Белшина
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|11.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|13.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
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Прогнозы на матч Арсенал Дзержинск - Славия Мозырь
Исход игры
Арсенал Дзержинск
26.8% (15)
Ничья
23.2% (13)
Славия Мозырь
50% (28)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (19)
Меньше
65.45% (36)
Обе команды забьют
Да
54.55% (30)
Нет
45.45% (25)
Популярный счёт
1:2 Славия Мозырь
23.2% (13)
0:1 Славия Мозырь
21.4% (12)
1:1 Ничья
19.6% (11)
1:0 Арсенал Дзержинск
14.3% (8)
2:1 Арсенал Дзержинск
7.1% (4)
2:0 Арсенал Дзержинск
5.4% (3)
1:3 Славия Мозырь
3.6% (2)
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