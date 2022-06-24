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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Арсенал Дзержинск
 
Позже
Славия Мозырь
Прогнозы 57
Арсенал Дзержинск 26.3% (15)
X 24.6% (14)
Славия Мозырь 49.1% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Дзержинск
Ничья
Славия Мозырь
3.35
3.55
2.12
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Дзержинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кийко Артём 2 0.18
Пацко Никита 2 0.18
Вегеря Роман 1 0.09
Славия Мозырь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жердев Глеб 4 0.36
Кобец Андрей 3 0.27
Барсуков Евгений 2 0.18
Ловец Юрий 2 (2) 0.18
Шестиловский Семён 1 0.09
Игнатенко Дмитрий Александрович 1 0.09
Альшаник Андрей 1 0.09
Дрос Кристиан 1 0.09
Бугулов Георгий 1 0.09
Потороча Валерий 1 0.09
Овоно Эмманюэль 1 0.09

Карточки

Арсенал Дзержинск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хвалько Егор 0 1
Славия Мозырь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Есин Владимир 0 1
Тымонюк Игорь 0 1
Бугулов Георгий 0 1

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

5
18
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
5
28%
31-45
1
20%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
60%
4
22%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
25%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Дзержинск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Минск - Арсенал Дзержинск 2:0 Арсенал Дзержинск - Энергетик-БГУ 0:2 Неман - Арсенал Дзержинск 2:0
Арсенал Дзержинск - Ислочь 1:3 Динамо-Брест - Арсенал Дзержинск 0:0 Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Арсенал Дзержинск 1:0 Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Арсенал Дзержинск - Волна 0:0 Крумкачы - Арсенал Дзержинск 0:0 Арсенал Дзержинск - Слоним-2017 3:1 Днепр Могилёв - Арсенал Дзержинск 1:0 Арсенал Дзержинск - Нафтан 0:0 Белшина - Арсенал Дзержинск 0:3 Арсенал Дзержинск - Крумкачы 0:2 Арсенал Дзержинск - Барановичи 2:0 Лида - Арсенал Дзержинск 0:1
Славия Мозырь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Славия Мозырь - Минск 4:2 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 5:0 Славия Мозырь - Неман 1:1 Ислочь - Славия Мозырь 0:2
Славия Мозырь - Динамо-Брест 3:1 Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Гомель - Славия Мозырь 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 Крумкачы - Славия Мозырь 0:0 Славия Мозырь - Крумкачы 1:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 2:3 Славия Мозырь - Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 2:0 Минск - Славия Мозырь 0:6 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Гомель - Славия Мозырь 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
3. Динамо Минск Заявка 11 6 4 1 16 - 10 22
4. Шахтёр Солигорск Заявка 11 6 3 2 14 - 6 21
5. Минск Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
6. Ислочь Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
7. Неман Заявка 11 4 5 2 17 - 14 17
8. Славия Мозырь Заявка 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Слуцк Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
10. Гомель Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13. Витебск Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
14. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 11 0 4 7 5 - 16 4
16. Динамо-Брест Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
6. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Динамо Минск Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
8. БАТЭ Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Слуцк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
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  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Дзержинск - Славия Мозырь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2022, осталось 2 дня 11 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Арсенал Дзержинск 26.3% (15)
    X 24.6% (14)
    Славия Мозырь 49.1% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Дзержинск
    Ничья
    Славия Мозырь
    3.35
    3.55
    2.12
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал Дзержинск - Славия Мозырь онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Дзержинск - Славия Мозырь

    Исход игры
    Арсенал Дзержинск
    26.8% (15)
    Ничья
    23.2% (13)
    Славия Мозырь
    50% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (19)
    Меньше
    65.45% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (30)
    Нет
    45.45% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Славия Мозырь
    23.2% (13)
    0:1 Славия Мозырь
    21.4% (12)
    1:1 Ничья
    19.6% (11)
    1:0 Арсенал Дзержинск
    14.3% (8)
    2:1 Арсенал Дзержинск
    7.1% (4)
    2:0 Арсенал Дзержинск
    5.4% (3)
    1:3 Славия Мозырь
    3.6% (2)
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    Арсенал Дзержинск
    Славия Мозырь
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