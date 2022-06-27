Стадион: SOK Olimpiysky
1:0
Перерыв
Ход матча
22'
История личных встреч
Энергетик-БГУ
Днепр Могилёв
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Энергетик-БГУ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдухаликов Бобур
|13 (3)
|1.08
|Свирепа Александр
|5
|0.42
|Папарига Роман
|2 (1)
|0.17
|Хусанов Абдукодир
|2 (1)
|0.17
|Грищенко Илья
|1
|0.08
|Абдурахманов Шохрух
|1
|0.08
|Рылач Андрей
|1 (1)
|0.08
Днепр Могилёв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гусев Кирилл
|3
|0.25
|Федянин Артём
|2
|0.17
|Волков Роман
|1
|0.08
|Марков Павел
|1
|0.08
Карточки
Энергетик-БГУ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Днепр Могилёв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Железников Глеб
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
15
5
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
5
33%
1
20%
61-75
4
27%
2
40%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
33%
1
7%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
33%
5
33%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
25
8
9 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
3
12%
1
13%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
3
38%
46-60
5
20%
2
25%
61-75
8
32%
2
25%
76-90
Пропущено
7
24
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
2
29%
2
8%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
1
14%
2
8%
46-60
1
14%
5
21%
61-75
2
29%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Энергетик-БГУ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Белшина - Энергетик-БГУ 0:1 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 5:0 Арсенал Дзержинск - Энергетик-БГУ 0:2 Энергетик-БГУ - Минск 2:0
Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Неман - Энергетик-БГУ 1:4 Энергетик-БГУ - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 Ислочь - Энергетик-БГУ 0:4 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 2:3 Энергетик-БГУ - Минск 1:1 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2 Шахтёр Солигорск - Энергетик-БГУ 2:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1
Днепр Могилёв
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Днепр Могилёв - Неман 1:3 Ислочь - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2
Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1 Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Белшина - Днепр Могилёв 0:0 Орша - Днепр Могилёв 1:2 Днепр Могилёв - Локомотив Гомель 0:1 Шахтёр-2 Петриков - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Арсенал Дзержинск 1:0 Крумкачы - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Слоним-2017 1:0 Днепр Могилёв - Волна 3:1 Нафтан - Днепр Могилёв 1:1 Барановичи - Днепр Могилёв 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|1:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 8
|28
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|БАТЭ
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 5
|24
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 7
|21
|5.
|Ислочь
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Минск
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 18
|19
|7.
|Неман
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Гомель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Слуцк
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 14
|15
|11.
|Белшина
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|13.
|Витебск
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|15.
|Днепр Могилёв
|0:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|9 - 24
|5
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 22
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 6
|16
|2.
|Минск
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 2
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Ислочь
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|8.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Гомель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Слуцк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Витебск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|13.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|16.
|Днепр Могилёв
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 2
|18
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|3.
|Энергетик-БГУ
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|4.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Гомель
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|Слуцк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Белшина
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|11.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Витебск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|13.
|Минск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
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Прогнозы на матч Энергетик-БГУ 1:0 Днепр Могилёв
Исход игры
Энергетик-БГУ
76.4% (94)
Ничья
12.2% (15)
Днепр Могилёв
11.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
37.84% (42)
Нет
62.16% (69)
Популярный счёт
2:0 Энергетик-БГУ
26% (32)
2:1 Энергетик-БГУ
14.6% (18)
1:0 Энергетик-БГУ
13% (16)
3:0 Энергетик-БГУ
9.8% (12)
1:1 Ничья
8.1% (10)
3:1 Энергетик-БГУ
6.5% (8)
1:2 Днепр Могилёв
3.3% (4)
0:1 Днепр Могилёв
3.3% (4)
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