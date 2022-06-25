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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Энергетик-БГУ
 
Позже
Днепр Могилёв
Прогнозы 62
Энергетик-БГУ 77.4% (48)
X 12.9% (8)
Днепр Могилёв 9.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Энергетик-БГУ
Ничья
Днепр Могилёв
1.50
4.60
5.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Энергетик-БГУ
Днепр Могилёв

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
5:3
ПЛ
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Энергетик-БГУ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдухаликов Бобур 12 (3) 1.09
Свирепа Александр 5 0.45
Папарига Роман 2 (1) 0.18
Хусанов Абдукодир 2 (1) 0.18
Грищенко Илья 1 0.09
Абдурахманов Шохрух 1 0.09
Рылач Андрей 1 (1) 0.09
Днепр Могилёв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гусев Кирилл 3 0.27
Федянин Артём 2 0.18
Волков Роман 1 0.09
Марков Павел 1 0.09

Карточки

Энергетик-БГУ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Днепр Могилёв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Железников Глеб 0 1

Голы по времени матча

Забито

15
5
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
5
33%
1
20%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
33%
1
7%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
33%
5
33%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

25
8
9 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
3
12%
1
13%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
3
38%
46-60
5
20%
2
25%
61-75
8
32%
2
25%
76-90

Пропущено

7
24
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
2
29%
2
8%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
1
14%
2
8%
46-60
1
14%
5
21%
61-75
2
29%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Энергетик-БГУ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Белшина - Энергетик-БГУ 0:1 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 5:0 Арсенал Дзержинск - Энергетик-БГУ 0:2 Энергетик-БГУ - Минск 2:0
Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Неман - Энергетик-БГУ 1:4 Энергетик-БГУ - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 Ислочь - Энергетик-БГУ 0:4 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 2:3 Энергетик-БГУ - Минск 1:1 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2 Шахтёр Солигорск - Энергетик-БГУ 2:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1
Днепр Могилёв
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Днепр Могилёв - Неман 1:3 Ислочь - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2
Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1 Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Белшина - Днепр Могилёв 0:0 Орша - Днепр Могилёв 1:2 Днепр Могилёв - Локомотив Гомель 0:1 Шахтёр-2 Петриков - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Арсенал Дзержинск 1:0 Крумкачы - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Слоним-2017 1:0 Днепр Могилёв - Волна 3:1 Нафтан - Днепр Могилёв 1:1 Барановичи - Днепр Могилёв 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
3. Динамо Минск Заявка 11 6 4 1 16 - 10 22
4. Шахтёр Солигорск Заявка 11 6 3 2 14 - 6 21
5. Минск Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
6. Ислочь Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
7. Неман Заявка 11 4 5 2 17 - 14 17
8. Славия Мозырь Заявка 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Слуцк Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
10. Гомель Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13. Витебск Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
14. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 11 0 4 7 5 - 16 4
16. Динамо-Брест Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
6. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Динамо Минск Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
8. БАТЭ Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Слуцк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2022, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Энергетик-БГУ 77.4% (48)
    X 12.9% (8)
    Днепр Могилёв 9.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Энергетик-БГУ
    Ничья
    Днепр Могилёв
    1.50
    4.60
    5.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв онлайн

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    Прогнозы на матч Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв

    Исход игры
    Энергетик-БГУ
    77.4% (48)
    Ничья
    12.9% (8)
    Днепр Могилёв
    9.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.32% (25)
    Меньше
    59.68% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    40.32% (25)
    Нет
    59.68% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Энергетик-БГУ
    22.6% (14)
    1:0 Энергетик-БГУ
    19.4% (12)
    2:1 Энергетик-БГУ
    14.5% (9)
    1:1 Ничья
    11.3% (7)
    3:0 Энергетик-БГУ
    11.3% (7)
    3:1 Энергетик-БГУ
    9.7% (6)
    0:1 Днепр Могилёв
    3.2% (2)
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    Энергетик-БГУ
    Днепр Могилёв
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