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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
БАТЭ
0:0
Первый тайм: 15'
Слуцк
0'
Прогнозы 115
БАТЭ 91.3% (105)
X 7% (8)
Слуцк 1.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Слуцк
8.00
4.80
8.50
Все Коэффициенты
35
Кудравец
Андрей
32
Филипович
Яков
17
Нечаев
Данила
14
Сазончик
Сергей
22
Носко
Алексей
44
Малькевич
Владислав
23
Громыко
Валерий
29
Орешкевич
Ярослав
8
Драгун
Станислав
15
_Bocherov
V.
19
_Bessmertniy
D.
51
Дергачев
Вячеслав
92
Володько
Максим
7
Некрасов
Никита
97
Шарковский
Тимофей
9
Васильев
Илья
77
Идрис
Нурадин
5
_Bane
S.
27
_Frantsuzov
A.
99
_Shumansky
A.
68
_Zhulpa
D.
30
Брановец
Илья
25
Остроух
Юрий
5
Жевнеров
Эдуард
22
Велко
Евгений
74
Сачковский
Михаил
11
Концедайлов
Арсений
99
Гирс
Дмитрий
33
Вергейчик
Кирилл
12
_Bylinkin
N.
8
_Vyskrebentsev
A.
17
_Obounet
M.
1
_Kondratenko
E.
20
Образов
Денис
15
Рум
Андрей
18
Апанасович
Евгений
10
Глебко
Сергей
88
Русак
Сергей
24
Санец
Максим
55
_Grechishko
P.
7
_Kouassi
Y.
3
_Piletskiy
R.
БАТЭ
Слуцк

История личных встреч

БАТЭ
Слуцк

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
16 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
5.3%
10.5%
16 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
3:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
0:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 4 (2) 0.33
Драгун Станислав 3 0.25
Филипович Александар 3 0.25
Бессмертный Дмитрий 3 0.25
Милич Неманья 1 0.08
Малькевич Владислав 1 0.08
Нечаев Данила 1 0.08
Бочеров Валерий 1 0.08
Шуманский Артем 1 0.08
Слуцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергейчик Кирилл 3 0.25
Глебко Сергей 2 0.17
Санец Максим 2 0.17
Концедайлов Арсений 2 (1) 0.17
Остроух Юрий 1 0.08
Гречишко Павел 1 0.08
Yao Kouassi 1 0.08
Выскребенцев Андрей 1 0.08
Гирс Дмитрий 1 0.08

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1
Слуцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жевнеров Эдуард 0 1

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
4
57%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
21%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
36%
3
43%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
17%
2
14%
1-15
3
17%
6
43%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
33%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1
Слуцк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Слуцк - Витебск 0:2 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Слуцк - Гомель 2:2 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2
Белшина - Слуцк 0:2 Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:1 Слуцк - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Слуцк - Неман 0:0 Ислочь - Слуцк 1:2 Спутник - Слуцк 0:3 Слуцк - Рух Брест 3:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Слуцк - Сморгонь 2:1 Ислочь - Слуцк 2:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Минск - Слуцк 2:1 Слуцк - Гомель 1:4 Динамо-Брест - Слуцк 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 12 8 2 2 25 - 9 26
2. БАТЭ 0:0 Заявка 12 7 4 1 19 - 5 25
3. Динамо Минск Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
4. Шахтёр Солигорск Заявка 12 6 3 3 14 - 7 21
5. Ислочь Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
6. Минск Заявка 12 6 1 5 18 - 18 19
7. Неман Заявка 12 4 6 2 17 - 14 18
8. Славия Мозырь Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
9. Слуцк 0:0 Заявка 12 3 7 2 14 - 14 16
10. Гомель Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Белшина Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Витебск Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
14. Арсенал Дзержинск Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
15. Днепр Могилёв Заявка 12 1 3 8 10 - 24 6
16. Динамо-Брест Заявка 12 0 4 8 8 - 22 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 7 5 0 2 11 - 7 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 8 4 2 2 16 - 7 14
3. Шахтёр Солигорск Заявка 6 4 0 2 8 - 2 12
4. Неман Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Ислочь Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
6. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7. БАТЭ 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Динамо Минск Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Арсенал Дзержинск Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
13. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
14. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Динамо-Брест Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
16. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ 0:0 Заявка 8 5 3 0 15 - 2 18
2. Динамо Минск Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Слуцк 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 4 10
5. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
7. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Славия Мозырь Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
9. Гомель Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Белшина Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Витебск Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
13. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
14. Днепр Могилёв Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
15. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 16'
    Со штрафного Драгун навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 15'
    Сместился с фланга в центр Драгун, но перед линией штрафной получил по ногам от Велко. Опасный стандарт исполнят хозяева. 
  • 14'
    Теперь уже на газоне оказался Остроух. Получил он сзади по ногам в подкате от Вергейчика.
  • 13'
    Подставился на своей половине поля Начаев и вынудил нарушить правила при отборе Сачковского.
  • 12'
    С левого фланга прострелил вдоль ворот Сазончик, но мяч рикошетом от ноги защитника оказался в руках голкипера.
  • 10'
    Мог убегать на ворота Драгун после паса от Бочерова, но на выходе забрал мяч в руки Брановец.
  • 8'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Сачковский, но не попал он в створ ворот.
  • 7'
    Мягко забросил в штрафную Вергейчик на ход Гирсу, но тому добраться до мяча помешали защитники.
  • 6'
    Прорывался по флангу Орешкович и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 5'
    В центре поля получил по ногам Сачковский в борьбе против Драгуна. Штрафной удар исполнят гости.
  • 4'
    Прорвался по флангу Малькевич и подал в центр штрафной, но никто из партнеров не смог пробить.
  • 3'
    Хозяева активнее начали игру и провели уже первую атаку, но без удара по воротам пока.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на матч чемпионата Беларуси, в котором сыграют "БАТЭ" и "Слуцк". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 115
    БАТЭ 91.3% (105)
    X 7% (8)
    Слуцк 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Слуцк
    8.00
    4.80
    8.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч БАТЭ 0:0 Слуцк онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ 0:0 Слуцк

    Исход игры
    БАТЭ
    91.4% (106)
    Ничья
    6.9% (8)
    Слуцк
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.74% (40)
    Меньше
    62.26% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    37.74% (40)
    Нет
    62.26% (66)
    Популярный счёт
    2:0 БАТЭ
    38.8% (45)
    2:1 БАТЭ
    26.7% (31)
    1:0 БАТЭ
    13.8% (16)
    3:1 БАТЭ
    4.3% (5)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 БАТЭ
    1.7% (2)
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