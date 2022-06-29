Первый тайм

16' Со штрафного Драгун навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

15' Сместился с фланга в центр Драгун, но перед линией штрафной получил по ногам от Велко. Опасный стандарт исполнят хозяева.

14' Теперь уже на газоне оказался Остроух. Получил он сзади по ногам в подкате от Вергейчика.

13' Подставился на своей половине поля Начаев и вынудил нарушить правила при отборе Сачковского.

12' С левого фланга прострелил вдоль ворот Сазончик, но мяч рикошетом от ноги защитника оказался в руках голкипера.

10' Мог убегать на ворота Драгун после паса от Бочерова, но на выходе забрал мяч в руки Брановец.