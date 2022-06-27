Стадион: Борисов-Арена
История личных встреч
БАТЭ
Слуцк
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
16 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
5.3%
10.5%
16 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|4 (2)
|0.36
|Драгун Станислав
|3
|0.27
|Филипович Александар
|3
|0.27
|Бессмертный Дмитрий
|3
|0.27
|Милич Неманья
|1
|0.09
|Малькевич Владислав
|1
|0.09
|Нечаев Данила
|1
|0.09
|Бочеров Валерий
|1
|0.09
|Шуманский Артем
|1
|0.09
Слуцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергейчик Кирилл
|3
|0.27
|Глебко Сергей
|2
|0.18
|Санец Максим
|2
|0.18
|Концедайлов Арсений
|2 (1)
|0.18
|Остроух Юрий
|1
|0.09
|Гречишко Павел
|1
|0.09
|Yao Kouassi
|1
|0.09
|Выскребенцев Андрей
|1
|0.09
|Гирс Дмитрий
|1
|0.09
Карточки
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Неманья
|0
|1
Слуцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жевнеров Эдуард
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
4
57%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
21%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
36%
3
43%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
17%
2
14%
1-15
3
17%
6
43%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
6
33%
4
29%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
33%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
БАТЭ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1
Слуцк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Слуцк - Витебск 0:2 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Слуцк - Гомель 2:2 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2
Белшина - Слуцк 0:2 Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:1 Слуцк - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Слуцк - Неман 0:0 Ислочь - Слуцк 1:2 Спутник - Слуцк 0:3 Слуцк - Рух Брест 3:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Слуцк - Сморгонь 2:1 Ислочь - Слуцк 2:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Минск - Слуцк 2:1 Слуцк - Гомель 1:4 Динамо-Брест - Слуцк 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|БАТЭ
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 5
|24
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 7
|21
|5.
|Ислочь
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Минск
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 18
|19
|7.
|Неман
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Гомель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Слуцк
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 14
|15
|11.
|Белшина
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|13.
|Витебск
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 23
|5
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 22
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 2
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Ислочь
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|8.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Гомель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Слуцк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Витебск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|13.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 2
|18
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|4.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Гомель
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|Слуцк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Белшина
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|11.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Витебск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|13.
|Минск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
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Прогнозы на матч БАТЭ - Слуцк
Исход игры
БАТЭ
96.8% (61)
Ничья
3.2% (2)
Слуцк
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (27)
Меньше
56.45% (35)
Обе команды забьют
Да
40.32% (25)
Нет
59.68% (37)
Популярный счёт
2:0 БАТЭ
44.4% (28)
2:1 БАТЭ
31.7% (20)
1:0 БАТЭ
7.9% (5)
3:1 БАТЭ
4.8% (3)
3:0 БАТЭ
3.2% (2)
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