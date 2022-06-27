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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
БАТЭ
 
Позже
Слуцк
Прогнозы 62
БАТЭ 98.4% (61)
X 1.6% (1)
Слуцк 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

БАТЭ
Слуцк

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
16 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
5.3%
10.5%
16 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
3:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
0:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 4 (2) 0.36
Драгун Станислав 3 0.27
Филипович Александар 3 0.27
Бессмертный Дмитрий 3 0.27
Милич Неманья 1 0.09
Малькевич Владислав 1 0.09
Нечаев Данила 1 0.09
Бочеров Валерий 1 0.09
Шуманский Артем 1 0.09
Слуцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергейчик Кирилл 3 0.27
Глебко Сергей 2 0.18
Санец Максим 2 0.18
Концедайлов Арсений 2 (1) 0.18
Остроух Юрий 1 0.09
Гречишко Павел 1 0.09
Yao Kouassi 1 0.09
Выскребенцев Андрей 1 0.09
Гирс Дмитрий 1 0.09

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1
Слуцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жевнеров Эдуард 0 1

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
4
57%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
21%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
36%
3
43%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
17%
2
14%
1-15
3
17%
6
43%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
33%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Неман - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1
Слуцк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Слуцк - Витебск 0:2 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Слуцк - Гомель 2:2 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2
Белшина - Слуцк 0:2 Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:1 Слуцк - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Слуцк - Неман 0:0 Ислочь - Слуцк 1:2 Спутник - Слуцк 0:3 Слуцк - Рух Брест 3:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Слуцк - Сморгонь 2:1 Ислочь - Слуцк 2:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Минск - Слуцк 2:1 Слуцк - Гомель 1:4 Динамо-Брест - Слуцк 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. Динамо Минск Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. БАТЭ Заявка 11 7 3 1 19 - 5 24
4. Шахтёр Солигорск Заявка 12 6 3 3 14 - 7 21
5. Ислочь Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
6. Минск Заявка 12 6 1 5 18 - 18 19
7. Неман Заявка 12 4 6 2 17 - 14 18
8. Славия Мозырь Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
9. Гомель Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Слуцк Заявка 11 3 6 2 14 - 14 15
11. Белшина Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Витебск Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
14. Арсенал Дзержинск Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
15. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
16. Динамо-Брест Заявка 12 0 4 8 8 - 22 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 7 5 0 2 11 - 7 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 6 4 0 2 8 - 2 12
4. Неман Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Ислочь Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
6. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Динамо Минск Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
8. БАТЭ Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Арсенал Дзержинск Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
13. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
14. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Динамо-Брест Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
16. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 8 5 3 0 15 - 2 18
2. Динамо Минск Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Славия Мозырь Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
7. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Гомель Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
9. Слуцк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Белшина Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Витебск Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
13. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
14. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Слуцк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июня 2022, осталось 2 дня 9 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 62
    БАТЭ 98.4% (61)
    X 1.6% (1)
    Слуцк 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч БАТЭ - Слуцк онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ - Слуцк

    Исход игры
    БАТЭ
    96.8% (61)
    Ничья
    3.2% (2)
    Слуцк
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.55% (27)
    Меньше
    56.45% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    40.32% (25)
    Нет
    59.68% (37)
    Популярный счёт
    2:0 БАТЭ
    44.4% (28)
    2:1 БАТЭ
    31.7% (20)
    1:0 БАТЭ
    7.9% (5)
    3:1 БАТЭ
    4.8% (3)
    3:0 БАТЭ
    3.2% (2)
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    Слуцк
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