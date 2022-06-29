Стадион: Центральный (Гомель)
Позже
5
_Affi
Y.
87
_Kovalyov
O.
52
Бага
Дмитрий
97
_Tsarenko
N.
91
_Dudar
D.
97
Мякиш
Максим
20
Велозу
Липе
27
_Berezkin
E.
17
_Kovalev
A.
22
_Manaev
V.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
5 _Affi Y.
- Запасные игроки
-
87 _Kovalyov O.Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
52 Бага ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
97 _Tsarenko N.
-
Главный тренер: _Nevinskiy V.
- Основной состав
-
91 _Dudar D.Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Мякиш МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Велозу ЛипеПолузащитник
-
-
27 _Berezkin E.
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 _Kovalev A.
-
22 _Manaev V.
-
Главный тренер: _Molosh D.
История личных встреч
Гомель
Торпедо-БелАЗ
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
108.3%
3 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
27 матчей
22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
11.1%
63%
25.9%
3 победы 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гомель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макась Александр
|6 (1)
|0.55
|Адеола Раймонд
|2
|0.18
|Алексиевич Илья
|2
|0.18
|Костров Игорь
|1
|0.09
|Ермакович Кирилл
|1
|0.09
|Аффи Янн
|1
|0.09
|Гоголашвили Гиорги
|1 (1)
|0.09
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шевченко Евгений
|2
|0.18
|Побудей Вадим
|2
|0.18
|Горбачик Валерий
|2
|0.18
|Премудров Кирилл
|1
|0.09
|Берёзкин Евгений
|1
|0.09
|Залеский Алексей
|1
|0.09
|Чиж Александр
|1
|0.09
Карточки
Гомель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сокол Артём
|0
|1
|Мирошников Даниил
|0
|1
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Липе
|0
|1
|Горбачик Валерий
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
50%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
60%
0
0%
76-90
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
0
0%
4
40%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
6
38%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
7
54%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гомель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ислочь - Гомель 1:1 Гомель - Динамо-Брест 1:0 Слуцк - Гомель 2:2 БАТЭ - Гомель 1:2
Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0 Ислочь - Гомель 1:2 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Минск - Гомель 0:0
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0
Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Белшина 1:3 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 2:2 Торпедо-БелАЗ - Арсенал Дзержинск 1:0 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 Спутник - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 2:0 Торпедо-БелАЗ - Рух Брест 3:3 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 7:1 Ислочь - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|4:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 5
|27
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 9
|26
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 7
|21
|5.
|Ислочь
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Минск
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 18
|19
|7.
|Неман
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Гомель
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Слуцк
|0:4 Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 18
|15
|11.
|Белшина
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|13.
|Витебск
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 24
|6
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 22
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 7
|14
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 2
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Ислочь
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|6.
|БАТЭ
|4:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|8.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|9.
|Гомель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Слуцк
|0:4 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Витебск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|13.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|4:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|15 - 2
|18
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 6
|18
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|4.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Гомель
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|Слуцк
|0:4 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|10.
|Белшина
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|11.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Витебск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|13.
|Минск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
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Прогнозы на матч Гомель - Торпедо-БелАЗ
Исход игры
Гомель
44.8% (52)
Ничья
42.2% (49)
Торпедо-БелАЗ
12.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (32)
Меньше
70.09% (75)
Обе команды забьют
Да
71.03% (76)
Нет
28.97% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (44)
1:0 Гомель
21.6% (25)
2:1 Гомель
19.8% (23)
1:2 Торпедо-БелАЗ
4.3% (5)
0:1 Торпедо-БелАЗ
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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