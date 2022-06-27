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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Гомель
 
Позже
Торпедо-БелАЗ
Прогнозы 61
Гомель 50.8% (31)
X 39.3% (24)
Торпедо-БелАЗ 9.8% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

Гомель
Торпедо-БелАЗ

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
108.3%
3 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

27 матчей

22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

11.1%
63%
25.9%
3 победы 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гомель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макась Александр 6 (1) 0.55
Адеола Раймонд 2 0.18
Алексиевич Илья 2 0.18
Костров Игорь 1 0.09
Ермакович Кирилл 1 0.09
Аффи Янн 1 0.09
Гоголашвили Гиорги 1 (1) 0.09
Торпедо-БелАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шевченко Евгений 2 0.18
Побудей Вадим 2 0.18
Горбачик Валерий 2 0.18
Премудров Кирилл 1 0.09
Берёзкин Евгений 1 0.09
Залеский Алексей 1 0.09
Чиж Александр 1 0.09

Карточки

Гомель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сокол Артём 0 1
Мирошников Даниил 0 1
Торпедо-БелАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Липе 0 1
Горбачик Валерий 0 1

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
50%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
60%
0
0%
76-90

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
0
0%
4
40%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
6
38%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
7
54%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гомель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ислочь - Гомель 1:1 Гомель - Динамо-Брест 1:0 Слуцк - Гомель 2:2 БАТЭ - Гомель 1:2
Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0 Ислочь - Гомель 1:2 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Минск - Гомель 0:0
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0
Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Белшина 1:3 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 2:2 Торпедо-БелАЗ - Арсенал Дзержинск 1:0 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 Спутник - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 2:0 Торпедо-БелАЗ - Рух Брест 3:3 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 7:1 Ислочь - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. Динамо Минск Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. БАТЭ Заявка 11 7 3 1 19 - 5 24
4. Шахтёр Солигорск Заявка 12 6 3 3 14 - 7 21
5. Ислочь Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
6. Минск Заявка 12 6 1 5 18 - 18 19
7. Неман Заявка 12 4 6 2 17 - 14 18
8. Славия Мозырь Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
9. Гомель Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Слуцк Заявка 11 3 6 2 14 - 14 15
11. Белшина Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Витебск Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
14. Арсенал Дзержинск Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
15. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
16. Динамо-Брест Заявка 12 0 4 8 8 - 22 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 7 5 0 2 11 - 7 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 6 4 0 2 8 - 2 12
4. Неман Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Ислочь Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
6. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Динамо Минск Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
8. БАТЭ Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Арсенал Дзержинск Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
13. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
14. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Динамо-Брест Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
16. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 8 5 3 0 15 - 2 18
2. Динамо Минск Заявка 7 6 0 1 13 - 6 18
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Славия Мозырь Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
7. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Гомель Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
9. Слуцк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Белшина Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Витебск Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
13. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
14. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гомель - Торпедо-БелАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июня 2022, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Гомель 50.8% (31)
    X 39.3% (24)
    Торпедо-БелАЗ 9.8% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Гомель - Торпедо-БелАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Гомель - Торпедо-БелАЗ

    Исход игры
    Гомель
    50.8% (31)
    Ничья
    39.3% (24)
    Торпедо-БелАЗ
    9.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.79% (20)
    Меньше
    67.21% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    68.85% (42)
    Нет
    31.15% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (22)
    2:1 Гомель
    24.6% (15)
    1:0 Гомель
    24.6% (15)
    1:2 Торпедо-БелАЗ
    4.9% (3)
    0:1 Торпедо-БелАЗ
    3.3% (2)
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    Гомель
    Торпедо-БелАЗ
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