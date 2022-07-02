Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
0'
1:0
2' ГолAgon Sadiku
29' Желтая карточкаБалисо Янга
39' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
45' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
1:1
49' ГолОвоери Джон
89' Желтая карточкаТамминен Ээро
90'+10
Ход матча
2'
1:0
29'
49'
1:1
89'
47
Elias
Aijala
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
16
Балисо
Янга
9
De
19
Овоери
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Elias AijalaЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
56 Dario Naamo
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
-
9 DeНападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Хонка
Мариехамн
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 14 побед
42 матча
35.7%
42.9%
21.4%
15 побед 18 ничьих 9 побед
Первый тайм
40.5%
38.1%
21.4%
17 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|6
|0.5
|Воутилайнен Джерри
|3
|0.25
|Янсен Кевин
|2
|0.17
|Эрнандес Алдайр
|2
|0.17
|Florian Krebs2
|2
|0.17
|Рале Матиас
|2
|0.17
|Модесто Руй
|1
|0.08
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0.08
|Коски Вилле
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овоери Джон
|3
|0.25
|Сумусало Микко
|1
|0.08
|Сид Робин
|1
|0.08
|Joakim Latonen
|1
|0.08
|Абубакари Мохаммед
|1
|0.08
|Менса Баба
|1
|0.08
|Тамминен Ээро
|1
|0.08
|Хамбо Вахид
|1
|0.08
|De
|1
|0.08
|Ниссинен Йири
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|Agon Sadiku
|2
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Воутилайнен Джерри
|1
|0
|Эрнандес Алдайр
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|3
|1
|Ниссинен Йири
|4
|0
|Балисо Янга
|4
|0
|Тамминен Ээро
|2
|1
|Абубакари Мохаммед
|3
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|3
|0
|Лахти Тими
|2
|0
|Овоери Джон
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Хамбо Вахид
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Райтанен Патрик
|1
|0
|Виклеф Оскар
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
5
42%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Пропущено
6
11
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
6
55%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
57%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
6
32%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
2
11%
3
27%
76-90
Пропущено
11
18
1 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
9%
7
39%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0
Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0
Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3
Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|13
|9
|3
|1
|20 - 9
|30
|2.
|ХИК
|14
|8
|3
|3
|19 - 13
|27
|3.
|Хонка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Турку
|13
|5
|3
|5
|25 - 18
|18
|5.
|Оулу
|13
|5
|3
|5
|17 - 21
|18
|6.
|ВПС
|12
|5
|1
|6
|27 - 15
|16
|7.
|Хака
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|8.
|Ильвес
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|9.
|Лахти
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|10.
|СЯК Сейнайоки
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|11.
|Мариехамн
|12
|2
|5
|5
|11 - 18
|11
|12.
|ХИФК
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Хонка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Ильвес
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|6.
|Оулу
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|7.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Мариехамн
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|СЯК Сейнайоки
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Лахти
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|ВПС
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|12.
|ХИФК
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВПС
|7
|5
|0
|2
|24 - 8
|15
|2.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Хонка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Лахти
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|6.
|Интер Турку
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|7.
|Оулу
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|ХИФК
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Хака
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|10.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|11.
|Ильвес
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Мариехамн
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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