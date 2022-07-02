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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Хонка
1:1
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
2' Гол
Agon Sadiku
29' Желтая карточка
Балисо Янга
39' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
45' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
1:1
49' Гол
Овоери Джон
89' Желтая карточка
Тамминен Ээро
90'+10
1
Рудаков
Максим
47
Elias
Aijala
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
10
Кауфманн
Лукас
18
Agon
Sadiku
1
Филлион
Янн-Александр
7
Сьорос
Рику
29
Райтанен
Патрик
3
Менса
Баба
15
Melvin
Kahnberg
14
Joakim
Latonen
6
Абубакари
Мохаммед
16
Балисо
Янга
9
De
19
Овоери
Джон
20
Тамминен
Ээро
Хонка
Мариехамн

История личных встреч

Хонка
Мариехамн

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 14 побед

42 матча

35.7%
42.9%
21.4%
15 побед 18 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.5%
38.1%
21.4%
17 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

В
1:1
В
1:1
В
1:3
В
0:2
К
2:2
В
1:0
В
0:0
К
2:1
VEL
1:0
VEL
1:2
В
3:0
В
2:2
В
1:3
К
0:0
В
0:0
В
1:2
В
1:1
В
4:1
В
1:1
В
2:2
КЛ
1:3
В
3:2
В
1:4
В
2:1
КС
1:2
КЛ(2
4:3
КЛ(2
2:3
В
1:1
В
2:2
В
0:0
В
1:1
В
2:0
В
1:0
К
1:0
КЛ
3:1
В
2:2
В
3:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:2
В
3:2
В
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 6 0.5
Воутилайнен Джерри 3 0.25
Янсен Кевин 2 0.17
Эрнандес Алдайр 2 0.17
Florian Krebs2 2 0.17
Рале Матиас 2 0.17
Модесто Руй 1 0.08
Арко-Менса Эдмунд 1 0.08
Коски Вилле 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овоери Джон 3 0.25
Сумусало Микко 1 0.08
Сид Робин 1 0.08
Joakim Latonen 1 0.08
Абубакари Мохаммед 1 0.08
Менса Баба 1 0.08
Тамминен Ээро 1 0.08
Хамбо Вахид 1 0.08
De 1 0.08
Ниссинен Йири 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 4 0
Agon Sadiku 2 0
Янсен Кевин 1 0
Воутилайнен Джерри 1 0
Эрнандес Алдайр 1 0
Рале Матиас 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 3 1
Ниссинен Йири 4 0
Балисо Янга 4 0
Тамминен Ээро 2 1
Абубакари Мохаммед 3 0
Кубронн Жан-Кристоф 3 0
Лахти Тими 2 0
Овоери Джон 2 0
Фелипе 2 0
Нгамба Альваро 2 0
Сумусало Микко 1 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Joakim Latonen 1 0
Райтанен Патрик 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
5
42%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Пропущено

6
11
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
6
55%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
57%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
6
32%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
2
11%
3
27%
76-90

Пропущено

11
18
1 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
9%
7
39%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0
Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0
Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3
Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 13 9 3 1 20 - 9 30
2. ХИК 14 8 3 3 19 - 13 27
3. Хонка 12 7 3 2 20 - 10 24
4. Интер Турку 13 5 3 5 25 - 18 18
5. Оулу 13 5 3 5 17 - 21 18
6. ВПС 12 5 1 6 27 - 15 16
7. Хака 12 4 3 5 17 - 22 15
8. Ильвес 11 4 3 4 17 - 16 15
9. Лахти 13 3 3 7 14 - 25 12
10. СЯК Сейнайоки 12 3 3 6 11 - 19 12
11. Мариехамн 12 2 5 5 11 - 18 11
12. ХИФК 11 1 3 7 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Хонка 6 4 2 0 13 - 5 14
3. ХИК 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Ильвес 6 4 0 2 11 - 8 12
5. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
6. Оулу 7 3 2 2 9 - 13 11
7. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Мариехамн 6 2 3 1 7 - 7 9
9. СЯК Сейнайоки 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Лахти 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 5 0 1 4 3 - 7 1
12. ХИФК 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВПС 7 5 0 2 24 - 8 15
2. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
3. ХИК 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Хонка 6 3 1 2 7 - 5 10
5. Лахти 7 2 2 3 11 - 13 8
6. Интер Турку 6 2 1 3 10 - 9 7
7. Оулу 6 2 1 3 8 - 8 7
8. ХИФК 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Хака 6 1 1 4 8 - 14 4
10. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
11. Ильвес 5 0 3 2 6 - 8 3
12. Мариехамн 6 0 2 4 4 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Воутилайнен Джерри получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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