Стадион: Студентернас Зрители: 491
0:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолOusmane Diawara
15' Желтая карточкаPhilip Andersson I
16' Желтая карточкаOusmane Diawara
44' Желтая карточкаAndreas Katsantonis
90' Желтая карточкаHaron Zubair
0:1
90' Не забитый пенальтиХейер Мелкер
90'+7
Ход матча
13'
0:1
16'
90'
90'
0:1
30
Аллен
Бобби
17
Fabio
Dixon
32
Stefan
Wolf2
27
Арин
Франк
16
Jesper
Strid
25
Бликст
Якоб
15
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
- Основной состав
-
30 Аллен БоббиВратарь
-
17 Fabio DixonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Авад АхмедНападающий
-
-
-
-
10 Haron Zubair
-
Главный тренер: Yasin Aras
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Jesper StridЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бликст ЯкобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Allen Smajic
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Далкурд
Ландскруна
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Далкурд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабаши Ариан
|5
|0.42
|Арин Франк
|1
|0.08
|Stefan Wolf2
|1
|0.08
|Рахмани Бахтияр
|1
|0.08
|Ezequiel Montagna
|1
|0.08
|Костонс Кун
|1
|0.08
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0.08
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.08
|Andreas Katsantonis
|0
|0
|Fabio Dixon
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|5
|0.42
|Эгнелль Адам
|4
|0.33
|Перссон Эрик
|3
|0.25
|Ousmane Diawara
|2
|0.17
|Хейер Мелкер
|1
|0.08
|Рапп Йохан
|1
|0.08
|Viktor Ekblom
|1
|0.08
|Jesper Strid
|1
|0.08
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Бликст Якоб
|0
|0
|Дзабич Робин
|0
|0
|Camil Jebara
|0
|0
Карточки
Далкурд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костонс Кун
|2
|1
|Alex Simovski
|3
|0
|Олберкис Сигитас
|1
|1
|Fabio Dixon
|1
|1
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Ezequiel Montagna
|2
|0
|Andreas Katsantonis
|2
|0
|Арин Франк
|2
|0
|Аллен Бобби
|1
|0
|Stefan Wolf2
|1
|0
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0
|Rassa Rahmani
|1
|0
|Haron Zubair
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|4
|1
|Philip Andersson I
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Каддура Амр
|2
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Перссон Эрик
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Ousmane Diawara
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
2
22%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
6
60%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
8%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
3
23%
1
6%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
9
47%
76-90
Результаты последних матчей
Далкурд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0
Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1
Ландскруна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2
Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|Утсиктенс
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Браге
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Сковде АИК
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Эстер
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|6
|0
|5
|26 - 20
|18
|7.
|Броммапойкарна
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|8.
|Треллеборг
|11
|5
|3
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Ландскруна
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|10.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|11.
|Норрбю
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Вестерос
|11
|3
|4
|4
|15 - 21
|13
|13.
|Далкурд
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|2
|7
|19 - 25
|8
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|8 - 24
|6
|16.
|Эргрюте
|11
|0
|5
|6
|14 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Браге
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|4
|0
|2
|17 - 10
|12
|5.
|Утсиктенс
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Треллеборг
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Хальмстад
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Далкурд
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|Ландскруна
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|10.
|Норрбю
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Сковде АИК
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Вестерос
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|13 - 15
|4
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Эстер
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Утсиктенс
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Ландскруна
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Треллеборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|7.
|Браге
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Вестерос
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|9.
|Норрбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|11.
|Броммапойкарна
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Эргрюте
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|15.
|Эстерсунд
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|16.
|Далкурд
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
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