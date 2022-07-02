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Швеция: Суперэттан

2022

Стадион: Зрители: 491
Далкурд
0:1
Конец матча
Ландскруна
0'
0:1
13' Гол
Ousmane Diawara
15' Желтая карточка
Philip Andersson I
16' Желтая карточка
Ousmane Diawara
44' Желтая карточка
Andreas Katsantonis
90' Желтая карточка
Haron Zubair
0:1
90' Не забитый пенальти
Хейер Мелкер
90'+7
30
Аллен
Бобби
17
Fabio
Dixon
4
Umit
Aras
25
Олберкис
Сигитас
23
Arash
Motaraghebjafarpour
32
Stefan
Wolf2
6
Suleman
Zurmati
27
Арин
Франк
22
Ezequiel
Montagna
7
Кабаши
Ариан
20
Andreas
Katsantonis
1
Каддура
Амр
16
Jesper
Strid
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
25
Бликст
Якоб
18
Оттоссон
Филип
2
Рапп
Йохан
15
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
23
Viktor
Ekblom
11
Ousmane
Diawara
Далкурд
4-2-3-1
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Далкурд
Ландскруна

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Далкурд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабаши Ариан 5 0.42
Арин Франк 1 0.08
Stefan Wolf2 1 0.08
Рахмани Бахтияр 1 0.08
Ezequiel Montagna 1 0.08
Костонс Кун 1 0.08
Arash Motaraghebjafarpour 1 0.08
Лагерфельдт Лукас 1 0.08
Andreas Katsantonis 0 0
Fabio Dixon 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.42
Эгнелль Адам 4 0.33
Перссон Эрик 3 0.25
Ousmane Diawara 2 0.17
Хейер Мелкер 1 0.08
Рапп Йохан 1 0.08
Viktor Ekblom 1 0.08
Jesper Strid 1 0.08
Оттоссон Филип 0 0
Ткач Александр 0 0
Бликст Якоб 0 0
Дзабич Робин 0 0
Camil Jebara 0 0

Карточки

Далкурд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костонс Кун 2 1
Alex Simovski 3 0
Олберкис Сигитас 1 1
Fabio Dixon 1 1
Кабаши Ариан 2 0
Ezequiel Montagna 2 0
Andreas Katsantonis 2 0
Арин Франк 2 0
Аллен Бобби 1 0
Stefan Wolf2 1 0
Лагерфельдт Лукас 1 0
Rassa Rahmani 1 0
Haron Zubair 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 4 1
Philip Andersson I 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Каддура Амр 2 0
Ткач Александр 2 0
Перссон Эрик 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Ousmane Diawara 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Jesper Strid 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
2
22%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
6
60%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
1
8%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
3
23%
1
6%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
9
47%
76-90

Результаты последних матчей

Далкурд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0
Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1
Ландскруна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2
Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 22 - 11 23
2. Утсиктенс 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Браге 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Сковде АИК 12 6 3 3 18 - 16 21
5. Эстер 12 6 2 4 20 - 15 20
6. Сирианска Эскильстуна 11 6 0 5 26 - 20 18
7. Броммапойкарна 11 5 3 3 23 - 19 18
8. Треллеборг 11 5 3 3 18 - 16 18
9. Ландскруна 12 4 5 3 18 - 19 17
10. Эребру 11 5 1 5 11 - 13 16
11. Норрбю 11 4 2 5 9 - 13 14
12. Вестерос 11 3 4 4 15 - 21 13
13. Далкурд 12 3 2 7 12 - 18 11
14. Йёнчёпинг 11 2 2 7 19 - 25 8
15. Эстерсунд 12 1 3 8 8 - 24 6
16. Эргрюте 11 0 5 6 14 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 6 4 2 0 15 - 8 14
2. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
4. Сирианска Эскильстуна 6 4 0 2 17 - 10 12
5. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Треллеборг 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Хальмстад 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Далкурд 7 3 0 4 9 - 10 9
9. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
10. Норрбю 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Вестерос 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Йёнчёпинг 6 1 1 4 13 - 15 4
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Эстер 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Утсиктенс 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Ландскруна 7 2 3 2 8 - 9 9
6. Треллеборг 5 3 0 2 9 - 10 9
7. Браге 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Вестерос 6 2 1 3 8 - 12 7
9. Норрбю 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
11. Броммапойкарна 5 1 1 3 8 - 11 4
12. Эребру 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Йёнчёпинг 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Эргрюте 6 0 3 3 8 - 14 3
15. Эстерсунд 7 0 2 5 4 - 15 2
16. Далкурд 5 0 2 3 3 - 8 2
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Andreas Katsantonis получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      16'
      Ousmane Diawara получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Филип Андерссон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Ousmane Diawara бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Далкурд 0:1 Ландскруна онлайн

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