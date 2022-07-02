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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 2090
Дьерв
1:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
40' Желтая карточка
Диалло Амаду
45' Желтая карточка
Ндур Алиун
46' Желтая карточка
John Olav Norheim
64' Желтая карточка
Санде Мадс
88' Желтая карточка
Симсир Араль
1:0
90' Гол
Шрётер Феликс
90' Желтая карточка
Christos Zafeiris
90'+5

Ход матча

40'
Диалло Амаду
 
45'
 
Ндур Алиун
46'
John Olav Norheim
 
64'
 
Санде Мадс
68'
Симсир Араль
Диалло Амаду
 
68'
 
Содерлунд Александер
Нжи Билал
75'
 
Самуэльсен Мартин
Санде Мадс
80'
Torje Wichne
Угланн Микаэль
 
84'
Шрётер Феликс
Хустад Эрленд
 
88'
Симсир Араль
 
90'
Шрётер Феликс
1:0
90'
 
Christos Zafeiris

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56
20
Oeystein
Oevretveit
3
Daniel
Arrocha
14
Кольскоген
Оле
5
Erik
Sandberg
8
Угланн
Микаэль
6
Вихманн
Матиас
16
John
Olav
Norheim
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
17
Диалло
Амаду
9
Хустад
Эрленд
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
21
Эскесен
Юлиус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
99
Нжи
Билал
27
Санде
Мадс
25
Ндур
Алиун
Дьерв
3-4-2-1
Хёугесунн
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 2 0.18
Симсир Араль 1 0.09
Бренден Эрик 1 0.09
Фуртадо Уиллис 1 0.09
Mathias Haarup 1 0.09
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 8 (1) 0.62
Содерлунд Александер 3 (1) 0.23
Санде Мадс 3 0.23
Реесе Сёрен 2 0.15
Теркильдсен Петер 2 0.15
Christos Zafeiris 1 0.08
Гонг Хилари 1 0.08
Педерсен Торе 0 0
Вальстад Николас 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренден Эрик 3 0
Хустад Эрленд 1 1
Фернандес Леандро II 1 1
Kristian Sirum Novak 2 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Вихманн Матиас 1 0
John Olav Norheim 1 0
Torje Wichne 1 0
Угланн Микаэль 1 0
Диалло Амаду 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Thomas Ness2 1 0
Симсир Араль 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санде Мадс 4 0
Содерлунд Александер 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Ндур Алиун 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Christos Zafeiris 2 0
Педерсен Торе 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
11%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
5
56%
2
17%
76-90

Забито

7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
4
19%
1-15
2
29%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
3
43%
2
10%
76-90

Пропущено

18
24
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
3
17%
1
4%
61-75
7
39%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5
Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 12 8 3 1 24 - 11 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 13 6 3 4 24 - 17 21
4. Стрёмсгодсет 12 6 2 4 20 - 20 20
5. Будё-Глимт 12 5 4 3 24 - 17 19
6. Одд 13 6 0 7 14 - 19 18
7. Русенборг 11 4 5 2 19 - 14 17
8. Олесунн 12 4 4 4 14 - 17 16
9. Сарпсборг-08 11 5 1 5 24 - 15 16
10. Хам-Кам 11 3 6 2 17 - 14 15
11. Тромсё 11 2 7 2 15 - 18 13
12. Саннефьёрд 10 4 1 5 16 - 19 13
13. Хёугесунн 13 3 3 7 20 - 25 12
14. Волеренга 12 3 2 7 12 - 22 11
15. Дьерв 11 3 1 7 6 - 19 10
16. Кристиансунд 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 6 4 0 2 13 - 12 12
5. Русенборг 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Будё-Глимт 6 2 4 0 13 - 7 10
7. Дьерв 7 3 1 3 5 - 9 10
8. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
9. Хам-Кам 6 2 3 1 10 - 7 9
10. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
11. Олесунн 5 2 2 1 7 - 7 8
12. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Волеренга 5 2 1 2 4 - 7 7
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 6 2 3 1 11 - 10 9
4. Сарпсборг-08 5 3 0 2 15 - 8 9
5. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
6. Одд 6 3 0 3 4 - 6 9
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Викинг 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
11. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 5 0 4 1 6 - 8 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 5 0 0 5 2 - 9 0
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Ндур Алиун получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Диалло Амаду получил желтую карточку от судьи
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