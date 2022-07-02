Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 2090
0'
40' Желтая карточкаДиалло Амаду
45' Желтая карточкаНдур Алиун
46' Желтая карточкаJohn Olav Norheim
64' Желтая карточкаСанде Мадс
88' Желтая карточкаСимсир Араль
1:0
90' ГолШрётер Феликс
90' Желтая карточкаChristos Zafeiris
90'+5
Ход матча
40'
45'
64'
88'
90'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 0
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
17
Диалло
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диалло АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
-
19 Iman Mafi
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|2
|0.18
|Симсир Араль
|1
|0.09
|Бренден Эрик
|1
|0.09
|Фуртадо Уиллис
|1
|0.09
|Mathias Haarup
|1
|0.09
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|8 (1)
|0.62
|Содерлунд Александер
|3 (1)
|0.23
|Санде Мадс
|3
|0.23
|Реесе Сёрен
|2
|0.15
|Теркильдсен Петер
|2
|0.15
|Christos Zafeiris
|1
|0.08
|Гонг Хилари
|1
|0.08
|Педерсен Торе
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренден Эрик
|3
|0
|Хустад Эрленд
|1
|1
|Фернандес Леандро II
|1
|1
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Фуртадо Уиллис
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|John Olav Norheim
|1
|0
|Torje Wichne
|1
|0
|Угланн Микаэль
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санде Мадс
|4
|0
|Содерлунд Александер
|2
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Christos Zafeiris
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
11%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
5
56%
2
17%
76-90
Забито
7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
4
19%
1-15
2
29%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
3
43%
2
10%
76-90
Пропущено
18
24
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
3
17%
1
4%
61-75
7
39%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5
Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|12
|8
|3
|1
|24 - 11
|27
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|22 - 11
|25
|3.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|4.
|Стрёмсгодсет
|12
|6
|2
|4
|20 - 20
|20
|5.
|Будё-Глимт
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|6.
|Одд
|13
|6
|0
|7
|14 - 19
|18
|7.
|Русенборг
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|8.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|1
|5
|24 - 15
|16
|10.
|Хам-Кам
|11
|3
|6
|2
|17 - 14
|15
|11.
|Тромсё
|11
|2
|7
|2
|15 - 18
|13
|12.
|Саннефьёрд
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|13.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|14.
|Волеренга
|12
|3
|2
|7
|12 - 22
|11
|15.
|Дьерв
|11
|3
|1
|7
|6 - 19
|10
|16.
|Кристиансунд
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|6
|4
|0
|2
|13 - 12
|12
|5.
|Русенборг
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Будё-Глимт
|6
|2
|4
|0
|13 - 7
|10
|7.
|Дьерв
|7
|3
|1
|3
|5 - 9
|10
|8.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|9.
|Хам-Кам
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|10.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|11.
|Олесунн
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|12.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|3.
|Лиллестрём
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|5
|3
|0
|2
|15 - 8
|9
|5.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|6.
|Одд
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Викинг
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|Русенборг
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Хёугесунн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
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