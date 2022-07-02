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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
ХИК
1:1
Конец матча
КуПС
0'
0:1
6' Гол
Gabriel Bispo
61' Желтая карточка
Хямяляйнен Танели
1:1
63' Пенальти
Радулович Боян
90' Желтая карточка
Или-Кокко Йоханнес
90'+4
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
14
Пелтола
Матти
37
Танака
Атому
20
Мурило
29
Олусанья
Антони
44
Серраренс
Фабиан
7
Хостикка
Сантери
21
Крайдль
Йоханнес
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
22
Тойвомяки
Ханри
15
Henry
Uzochokwu
19
Gabriel
Bispo
14
Попович
Антон
33
Хямяляйнен
Танели
10
Икауниекс
Янис
9
Вяйринен
Тим
25
Антви
Клинтон
ХИК
КуПС

История личных встреч

ХИК
КуПС

31 матч

80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
32.3%
21 победа 10 ничьих 0 побед

18 матчей

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед

49 матчей

51%
30.6%
18.4%
25 побед 15 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.9%
38.8%
14.3%
23 победы 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
44.9%
12.2%
21 победа 22 ничьи 6 побед

История матчей

В
0:0
В
1:1
В
1:1
К
0:0
В
0:0
В
0:3
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:1
В
2:2
В
1:2
К
2:0
В
1:0
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
2:3
К
1:4
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:0
В
2:2
В
2:2
В
3:1
В
4:2
В
0:0
В
1:2
В
4:1
В
2:0
В
0:3
ТМС
1:2
К
0:0
В
1:0
В
2:4
В
4:1
КЛ
4:3
В
1:2
В
0:5
К
1:0
В
0:3
В
5:1
КЛ
1:4
В
3:2
К
0:2
В
0:0
КЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 4 (2) 0.29
Терхо Каспер 2 0.14
Олусанья Антони 2 0.14
Жаир 2 0.14
Тенхо Миро 2 0.14
Серраренс Фабиан 1 0.07
Браун Дэвид 1 0.07
Хетемай Перпарим 1 0.07
Танака Атому 1 0.07
Хостикка Сантери 1 0.07
Мартич Мануэль 1 0.07
Бурджеллаб Нассим 1 0.07
Мурило 0 0
Или-Кокко Йоханнес 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 7 (1) 0.54
Икауниекс Янис 4 0.31
Gabriel Bispo 3 0.23
Де Паула Таллес 2 0.15
Антви Клинтон 1 0.08
Попович Антон 1 (1) 0.08
Ветели Йоона 1 0.08
Дальстрем Себастьян 1 0.08
Ярвинен Ииро 0 0
Тойвомяки Ханри 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 0
Бурджеллаб Нассим 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Хостикка Сантери 2 0
Тенхо Миро 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Танака Атому 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хосконен Артту 1 0
Олусанья Антони 1 0
Пелтола Матти 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 3 0
Каррильо Даниэль II 1 1
Рикардо Пауло 2 0
Santeri Haarala2 2 0
Gabriel Bispo 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Попович Антон 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Томас Диого 1 0
Антви Клинтон 1 0
Henry Uzochokwu 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

19
20
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
5%
6
30%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
16%
4
20%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
6
32%
2
10%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
3
33%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0
КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0
КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1
КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 13 9 3 1 20 - 9 30
2. ХИК 14 8 3 3 19 - 13 27
3. Хонка 12 7 3 2 20 - 10 24
4. Интер Турку 13 5 3 5 25 - 18 18
5. Оулу 13 5 3 5 17 - 21 18
6. ВПС 12 5 1 6 27 - 15 16
7. Хака 12 4 3 5 17 - 22 15
8. Ильвес 11 4 3 4 17 - 16 15
9. Лахти 13 3 3 7 14 - 25 12
10. СЯК Сейнайоки 12 3 3 6 11 - 19 12
11. Мариехамн 12 2 5 5 11 - 18 11
12. ХИФК 11 1 3 7 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Хонка 6 4 2 0 13 - 5 14
3. ХИК 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Ильвес 6 4 0 2 11 - 8 12
5. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
6. Оулу 7 3 2 2 9 - 13 11
7. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Мариехамн 6 2 3 1 7 - 7 9
9. СЯК Сейнайоки 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Лахти 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 5 0 1 4 3 - 7 1
12. ХИФК 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВПС 7 5 0 2 24 - 8 15
2. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
3. ХИК 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Хонка 6 3 1 2 7 - 5 10
5. Лахти 7 2 2 3 11 - 13 8
6. Интер Турку 6 2 1 3 10 - 9 7
7. Оулу 6 2 1 3 8 - 8 7
8. ХИФК 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Хака 6 1 1 4 8 - 14 4
10. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
11. Ильвес 5 0 3 2 6 - 8 3
12. Мариехамн 6 0 2 4 4 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Gabriel Bispo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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