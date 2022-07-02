Стадион: Bolt Arena
0'
0:1
6' ГолGabriel Bispo
61' Желтая карточкаХямяляйнен Танели
1:1
63' ПенальтиРадулович Боян
90' Желтая карточкаИли-Кокко Йоханнес
90'+4
Ход матча
6'
0:1
63'
1:1
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
37
Танака
Атому
20
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Терхо КасперНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
ХИК
КуПС
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
74.2%
25.8%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.7%
32.3%
21 победа 10 ничьих 0 побед
18 матчей
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед
49 матчей
51%
30.6%
18.4%
25 побед 15 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.9%
38.8%
14.3%
23 победы 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
44.9%
12.2%
21 победа 22 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|4 (2)
|0.29
|Терхо Каспер
|2
|0.14
|Олусанья Антони
|2
|0.14
|Жаир
|2
|0.14
|Тенхо Миро
|2
|0.14
|Серраренс Фабиан
|1
|0.07
|Браун Дэвид
|1
|0.07
|Хетемай Перпарим
|1
|0.07
|Танака Атому
|1
|0.07
|Хостикка Сантери
|1
|0.07
|Мартич Мануэль
|1
|0.07
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.07
|Мурило
|0
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|7 (1)
|0.54
|Икауниекс Янис
|4
|0.31
|Gabriel Bispo
|3
|0.23
|Де Паула Таллес
|2
|0.15
|Антви Клинтон
|1
|0.08
|Попович Антон
|1 (1)
|0.08
|Ветели Йоона
|1
|0.08
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.08
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Тойвомяки Ханри
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|3
|0
|Бурджеллаб Нассим
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Тенхо Миро
|2
|0
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|1
|Рикардо Пауло
|2
|0
|Santeri Haarala2
|2
|0
|Gabriel Bispo
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Попович Антон
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Henry Uzochokwu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
19
20
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
5%
6
30%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
16%
4
20%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
6
32%
2
10%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
3
33%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0
КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0
КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1
КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|13
|9
|3
|1
|20 - 9
|30
|2.
|ХИК
|14
|8
|3
|3
|19 - 13
|27
|3.
|Хонка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|4.
|Интер Турку
|13
|5
|3
|5
|25 - 18
|18
|5.
|Оулу
|13
|5
|3
|5
|17 - 21
|18
|6.
|ВПС
|12
|5
|1
|6
|27 - 15
|16
|7.
|Хака
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|8.
|Ильвес
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|9.
|Лахти
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|10.
|СЯК Сейнайоки
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|11.
|Мариехамн
|12
|2
|5
|5
|11 - 18
|11
|12.
|ХИФК
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Хонка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Ильвес
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|6.
|Оулу
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|7.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Мариехамн
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|СЯК Сейнайоки
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Лахти
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|ВПС
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|12.
|ХИФК
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВПС
|7
|5
|0
|2
|24 - 8
|15
|2.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Хонка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Лахти
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|6.
|Интер Турку
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|7.
|Оулу
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|ХИФК
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Хака
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|10.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|11.
|Ильвес
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Мариехамн
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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