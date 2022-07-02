2:3
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаMikael Moerk
1:0
33' ГолКосица Дзенис
39' Желтая карточкаКосица Дзенис
1:1
40' ПенальтиЛав Джек Купер
1:2
45' ГолЛав Джек Купер
49' Желтая карточкаGabriel Wallentin
2:2
60' ПенальтиБергмарк-Виберг Адам
2:3
82' ГолЛав Джек Купер
87' Красная карточкаНилльсон Маттиас
90' Вторая желтая карточкаGabriel Wallentin
90'+6
Ход матча
9'
33'
1:0
39'
40'
1:1
45'
1:2
60'
82'
87'
22
Кусу
Манассе
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Эстер
Сковде АИК
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|5 (1)
|0.42
|Родич Владимир
|2
|0.17
|Косица Дзенис
|2
|0.17
|Магнуссон Исак
|2
|0.17
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.17
|Вестермарк Йеспер
|2
|0.17
|Павич Маттиас
|2
|0.17
|Ahmed Bonnah
|2
|0.17
|Стенберг Джон
|1
|0.08
|Карлссон Монц
|0
|0
|Кусу Манассе
|0
|0
|Дротт Джонатан
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лав Джек Купер
|9 (2)
|0.75
|Башич Алдин
|2
|0.17
|Mikael Moerk
|2
|0.17
|Filip Schyberg
|2
|0.17
|William Granath
|1
|0.08
|Elmar Abraham
|1
|0.08
|Oscar Lennerskog
|1
|0.08
|Маттссон Линус
|0
|0
|Gustav Friberg
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Bonnah
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Вестермарк Йеспер
|2
|0
|Павич Маттиас
|2
|0
|Карлссон Монц
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Кусу Манассе
|2
|0
|Стенберг Джон
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лав Джек Купер
|4
|0
|Крейда Владислав
|2
|1
|Gabriel Wallentin
|1
|1
|Filip Schyberg
|2
|0
|Oscar Lennerskog
|2
|0
|Gustav Friberg
|2
|0
|Elias Lindell
|2
|0
|Elmar Abraham
|2
|0
|Marcus Froejd
|1
|0
|William Granath
|1
|0
|Mikael Moerk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
30%
4
22%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2
Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0
Сковде АИК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сковде АИК - Вестерос 0:2 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эребру 0:0
Далкурд - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|Утсиктенс
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Браге
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Сковде АИК
|12
|6
|3
|3
|18 - 16
|21
|5.
|Эстер
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|6
|0
|5
|26 - 20
|18
|7.
|Броммапойкарна
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|8.
|Треллеборг
|11
|5
|3
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Ландскруна
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|10.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|11.
|Норрбю
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Вестерос
|11
|3
|4
|4
|15 - 21
|13
|13.
|Далкурд
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|2
|7
|19 - 25
|8
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|8 - 24
|6
|16.
|Эргрюте
|11
|0
|5
|6
|14 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Браге
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|4
|0
|2
|17 - 10
|12
|5.
|Утсиктенс
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Треллеборг
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Хальмстад
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Далкурд
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|9.
|Ландскруна
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|10.
|Норрбю
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Сковде АИК
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Вестерос
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|13 - 15
|4
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Эстер
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Утсиктенс
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Ландскруна
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Треллеборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|7.
|Браге
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Вестерос
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|9.
|Норрбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|11.
|Броммапойкарна
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Эргрюте
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|15.
|Эстерсунд
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|16.
|Далкурд
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
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