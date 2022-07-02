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Швеция: Суперэттан

2022
Эстер
2:3
Конец матча
Сковде АИК
0'
9' Желтая карточка
Mikael Moerk
1:0
33' Гол
Косица Дзенис
39' Желтая карточка
Косица Дзенис
1:1
40' Пенальти
Лав Джек Купер
1:2
45' Гол
Лав Джек Купер
49' Желтая карточка
Gabriel Wallentin
2:2
60' Пенальти
Бергмарк-Виберг Адам
2:3
82' Гол
Лав Джек Купер
87' Красная карточка
Нилльсон Маттиас
90' Вторая желтая карточка
Gabriel Wallentin
90'+6
25
Нилльсон
Маттиас
2
Павич
Маттиас
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
33
Варманен
Тату
7
Косица
Дзенис
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
10
Вестермарк
Йеспер
19
Бергмарк-Виберг
Адам
1
Marcus
Froejd
6
Gabriel
Wallentin
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
22
Elias
Lindell
17
Хольмен
Кевин
10
Elmar
Abraham
15
Gustav
Friberg
9
William
Granath
16
Лав
Джек
Купер
14
Mikael
Moerk
Эстер
4-4-2
Сковде АИК
3-4-3

История личных встреч

Эстер
Сковде АИК

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:3
ПД
0:4
ПД
2:1
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 5 (1) 0.42
Родич Владимир 2 0.17
Косица Дзенис 2 0.17
Магнуссон Исак 2 0.17
Рочестер Соренсен Марк 2 0.17
Вестермарк Йеспер 2 0.17
Павич Маттиас 2 0.17
Ahmed Bonnah 2 0.17
Стенберг Джон 1 0.08
Карлссон Монц 0 0
Кусу Манассе 0 0
Дротт Джонатан 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лав Джек Купер 9 (2) 0.75
Башич Алдин 2 0.17
Mikael Moerk 2 0.17
Filip Schyberg 2 0.17
William Granath 1 0.08
Elmar Abraham 1 0.08
Oscar Lennerskog 1 0.08
Маттссон Линус 0 0
Gustav Friberg 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Bonnah 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Вестермарк Йеспер 2 0
Павич Маттиас 2 0
Карлссон Монц 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Кусу Манассе 2 0
Стенберг Джон 2 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Родич Владимир 1 0
Варманен Тату 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лав Джек Купер 4 0
Крейда Владислав 2 1
Gabriel Wallentin 1 1
Filip Schyberg 2 0
Oscar Lennerskog 2 0
Gustav Friberg 2 0
Elias Lindell 2 0
Elmar Abraham 2 0
Marcus Froejd 1 0
William Granath 1 0
Mikael Moerk 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
30%
4
22%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2
Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0
Сковде АИК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сковде АИК - Вестерос 0:2 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эребру 0:0
Далкурд - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 22 - 11 23
2. Утсиктенс 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Браге 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Сковде АИК 12 6 3 3 18 - 16 21
5. Эстер 12 6 2 4 20 - 15 20
6. Сирианска Эскильстуна 11 6 0 5 26 - 20 18
7. Броммапойкарна 11 5 3 3 23 - 19 18
8. Треллеборг 11 5 3 3 18 - 16 18
9. Ландскруна 12 4 5 3 18 - 19 17
10. Эребру 11 5 1 5 11 - 13 16
11. Норрбю 11 4 2 5 9 - 13 14
12. Вестерос 11 3 4 4 15 - 21 13
13. Далкурд 12 3 2 7 12 - 18 11
14. Йёнчёпинг 11 2 2 7 19 - 25 8
15. Эстерсунд 12 1 3 8 8 - 24 6
16. Эргрюте 11 0 5 6 14 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 6 4 2 0 15 - 8 14
2. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
4. Сирианска Эскильстуна 6 4 0 2 17 - 10 12
5. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Треллеборг 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Хальмстад 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Далкурд 7 3 0 4 9 - 10 9
9. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
10. Норрбю 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Вестерос 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
15. Йёнчёпинг 6 1 1 4 13 - 15 4
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Эстер 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Утсиктенс 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Ландскруна 7 2 3 2 8 - 9 9
6. Треллеборг 5 3 0 2 9 - 10 9
7. Браге 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Вестерос 6 2 1 3 8 - 12 7
9. Норрбю 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
11. Броммапойкарна 5 1 1 3 8 - 11 4
12. Эребру 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Йёнчёпинг 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Эргрюте 6 0 3 3 8 - 14 3
15. Эстерсунд 7 0 2 5 4 - 15 2
16. Далкурд 5 0 2 3 3 - 8 2
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Лав Джек Купер бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Лав Джек Купер из команды Сковде АИК забивает с точки!
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