Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаХеллман Эмиль
0:1
37' ГолСаетра Ларс
61' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
71' Желтая карточкаСкрабб Симон
1:1
90' ПенальтиВан ден Хурк Антони
90'+5
Ход матча
15'
37'
0:1
61'
71'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
42 Владение мячом, % 58
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
14 Adam Kaied
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Хельсинборг
Кальмар
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.23
|Али Таха Абди
|3
|0.23
|Веберг Чарли
|1
|0.08
|Гигович Армин
|1
|0.08
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.08
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саетра Ларс
|3
|0.25
|Берг Оливер
|2
|0.17
|Шамун Ноа
|2
|0.17
|Скрабб Симон
|1
|0.08
|Янссон Исак
|1
|0.08
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.08
|Ромариньо Перейра
|1
|0.08
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.08
|Густафссон Карл
|1
|0.08
|Линдаль Аксель
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Йенссон Расмус
|1
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Joseph Amoako
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Ромариньо Перейра
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
33%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
1
33%
76-90
Забито
14
13
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
21%
3
23%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Пропущено
18
12
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
7
39%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2
Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2
Кальмар
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0
Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|2.
|АИК
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Юргорден
|12
|6
|3
|3
|25 - 10
|21
|5.
|Мальмё
|13
|6
|3
|4
|14 - 12
|21
|6.
|Кальмар
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Мьельбю
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|8.
|Эльфсборг
|11
|5
|3
|3
|23 - 12
|18
|9.
|Гётеборг
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|10.
|Норрчёпинг
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|Сириус
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|12.
|Вернаму
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Варберг БоИС
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
|14.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|13 - 30
|9
|15.
|Дегерфорс
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|16.
|Хельсинборг
|13
|1
|3
|9
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|2.
|Юргорден
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Эльфсборг
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|4.
|Мальмё
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Хеккен
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|6.
|Кальмар
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|7.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|8.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|9.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|11.
|Норрчёпинг
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|12.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|14.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|Хельсинборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|3.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|Мальмё
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|5.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|7.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|9.
|Сириус
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|Эльфсборг
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|11.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|12.
|Вернаму
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|13.
|Варберг БоИС
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|Дегерфорс
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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