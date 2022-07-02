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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хельсинборг
1:1
Конец матча
Кальмар
0'
15' Желтая карточка
Хеллман Эмиль
0:1
37' Гол
Саетра Ларс
61' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
71' Желтая карточка
Скрабб Симон
1:1
90' Пенальти
Ван ден Хурк Антони
90'+5
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
3
Виделль
Каспер
24
Хеллман
Эмиль
4
Давидсен
Вильормур
27
Benjamin
Acquah
19
Лингман
Лукас
37
Гигович
Армин
13
Лупер
Вильгельм
9
Ван
ден
Хурк
Антони
22
Али
Таха
Абди
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
17
Густафссон
Карл
29
Ромариньо
Перейра
11
Скрабб
Симон
9
Янссон
Исак
20
Берг
Оливер
Хельсинборг
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Кальмар

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:1
А
4:0
А
2:0
А
1:0
ТМК
1:1
А
0:1
А
2:3
К
0:0
А
1:2
А
0:0
ТМК
3:0
А
4:1
ТМС
2:1
А
2:0
А
2:3
А
1:1
А
7:2
А
1:1
ШК
3:1
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
1:0
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.23
Али Таха Абди 3 0.23
Веберг Чарли 1 0.08
Гигович Армин 1 0.08
Аль-Хамлави Ассад 1 0.08
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саетра Ларс 3 0.25
Берг Оливер 2 0.17
Шамун Ноа 2 0.17
Скрабб Симон 1 0.08
Янссон Исак 1 0.08
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.08
Ромариньо Перейра 1 0.08
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.08
Густафссон Карл 1 0.08
Линдаль Аксель 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эджупи Альберт 5 0
Цука Рави 4 0
Ван ден Хурк Антони 2 0
Сульич Али 2 0
Али Таха Абди 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Олссон Деннис 1 0
Лупер Вильгельм 1 0
Веберг Чарли 1 0
Гигович Армин 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Joseph Amoako 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Нетабай Нахом Гирмай 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Ромариньо Перейра 1 0
Саетра Ларс 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
33%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
1
33%
76-90

Забито

14
13
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
21%
3
23%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Пропущено

18
12
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
7
39%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2
Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2
Кальмар
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0
Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 7 3 1 24 - 16 24
2. АИК 13 7 3 3 18 - 15 24
3. Хаммарбю 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Юргорден 12 6 3 3 25 - 10 21
5. Мальмё 13 6 3 4 14 - 12 21
6. Кальмар 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Мьельбю 12 5 4 3 12 - 10 19
8. Эльфсборг 11 5 3 3 23 - 12 18
9. Гётеборг 11 5 2 4 13 - 11 17
10. Норрчёпинг 11 4 3 4 15 - 13 15
11. Сириус 11 4 2 5 13 - 19 14
12. Вернаму 11 3 3 5 11 - 13 12
13. Варберг БоИС 11 3 2 6 8 - 19 11
14. Сундсвалль 12 3 0 9 13 - 30 9
15. Дегерфорс 11 2 1 8 9 - 24 7
16. Хельсинборг 13 1 3 9 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
2. Юргорден 6 5 1 0 19 - 4 16
3. Эльфсборг 6 4 1 1 14 - 6 13
4. Мальмё 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Хеккен 5 4 0 1 14 - 9 12
6. Кальмар 6 4 0 2 7 - 3 12
7. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
8. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
9. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
10. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
11. Норрчёпинг 5 2 2 1 10 - 5 8
12. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 5 8
13. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
14. Варберг БоИС 5 2 1 2 4 - 6 7
15. Хельсинборг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 5 3 0 2 9 - 4 9
3. Гётеборг 6 3 0 3 6 - 6 9
4. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
5. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
6. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
7. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
9. Сириус 6 1 2 3 7 - 13 5
10. Эльфсборг 5 1 2 2 9 - 6 5
11. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
12. Вернаму 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Варберг БоИС 6 1 1 4 4 - 13 4
14. Дегерфорс 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Саетра Ларс бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      15'
      Хеллман Эмиль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хельсинборг 1:1 Кальмар онлайн

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