Стадион: Скагерак Арена Зрители: 3748
3:2
Конец матча
0'
1:0
19' ГолЕвтович Милан
1:1
29' ГолПеллегрино Амаль
52' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
54' Желтая карточкаХейбротен Мариус
2:1
59' ГолВаллем Конрад
72' Желтая карточкаСери Яфет
75' Желтая карточкаAbel William Stensrud
78' Желтая карточкаЕвтович Милан
84' Красная карточкаБьортуфт Один Лурас
2:2
90' ГолАмундсен Исак
3:2
90' ПенальтиРууд Эспен
90'+11
Ход матча
19'
1:0
29'
52'
54'
59'
2:1
72'
78'
90'
90'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Одд
Будё-Глимт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|5 (1)
|0.38
|Леуритсен Тобиас
|5
|0.38
|Рууд Эспен
|2 (1)
|0.15
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.08
|Валлем Конрад
|1
|0.08
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|8 (1)
|0.67
|Эспейор Рунар
|3
|0.25
|Салтнес Ульрик
|2
|0.17
|Ветлесен Уго
|2
|0.17
|Joel Mvuka
|2
|0.17
|Сольбаккен Ола
|1
|0.08
|Вембангомо Брис
|1
|0.08
|Сёрли Сондре
|1
|0.08
|Бонифасе Виктор
|1
|0.08
|Мо Бреде
|1
|0.08
|Сампстед Альфонс
|1
|0.08
|Амундсен Исак
|1
|0.08
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|2
|Евтович Милан
|3
|0
|Валлем Конрад
|3
|0
|Хаген Стеффен
|1
|1
|Рууд Эспен
|2
|0
|Аас Сайвер
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Месик Иван
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
15
25
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
13%
3
12%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
5
33%
1
4%
46-60
3
20%
7
28%
61-75
2
13%
8
32%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
5
28%
4
25%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
2
11%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0
Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2
Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|12
|8
|3
|1
|24 - 11
|27
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|22 - 11
|25
|3.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|4.
|Стрёмсгодсет
|12
|6
|2
|4
|20 - 20
|20
|5.
|Будё-Глимт
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|6.
|Одд
|13
|6
|0
|7
|14 - 19
|18
|7.
|Русенборг
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|8.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|1
|5
|24 - 15
|16
|10.
|Хам-Кам
|11
|3
|6
|2
|17 - 14
|15
|11.
|Тромсё
|11
|2
|7
|2
|15 - 18
|13
|12.
|Саннефьёрд
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|13.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|20 - 25
|12
|14.
|Волеренга
|12
|3
|2
|7
|12 - 22
|11
|15.
|Дьерв
|11
|3
|1
|7
|6 - 19
|10
|16.
|Кристиансунд
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|6
|4
|0
|2
|13 - 12
|12
|5.
|Русенборг
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Будё-Глимт
|6
|2
|4
|0
|13 - 7
|10
|7.
|Дьерв
|7
|3
|1
|3
|5 - 9
|10
|8.
|Одд
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|9.
|Хам-Кам
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|10.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|11.
|Олесунн
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|12.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|3.
|Лиллестрём
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|5
|3
|0
|2
|15 - 8
|9
|5.
|Будё-Глимт
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|6.
|Одд
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Викинг
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|Русенборг
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Хёугесунн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|13.
|Тромсё
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
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