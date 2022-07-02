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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 3748
Одд
3:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
19' Гол
Евтович Милан
1:1
29' Гол
Пеллегрино Амаль
52' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
54' Желтая карточка
Хейбротен Мариус
2:1
59' Гол
Валлем Конрад
72' Желтая карточка
Сери Яфет
75' Желтая карточка
Abel William Stensrud
78' Желтая карточка
Евтович Милан
84' Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас
2:2
90' Гол
Амундсен Исак
3:2
90' Пенальти
Рууд Эспен
90'+11

Ход матча

19'
Евтович Милан
1:0
29'
1:1
Пеллегрино Амаль
(Эспейор Рунар)
46'
 
Сери Яфет
Мо Бреде
52'
Йоргенсен Филип
 
54'
 
Хейбротен Мариус
58'
Abel William Stensrud
Леуритсен Тобиас
 
59'
Валлем Конрад
(Йоргенсен Филип)
2:1
71'
 
Бонифасе Виктор
Эспейор Рунар
72'
 
Сери Яфет
75'
Abel William Stensrud
 
78'
Евтович Милан
 
84'
Бьортуфт Один Лурас
 
86'
Месик Иван
Евтович Милан
 
88'
 
Joel Mvuka
Сольбаккен Ола
90'
 
Вембангомо Брис
90'
2:2
Амундсен Исак
(Хейбротен Мариус)
90'
Рууд Эспен
3:2
90'
 
Амундсен Исак

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
8
Евтович
Милан
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
Одд
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Одд
Будё-Глимт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Т
1:1
Т
1:0
Т
6:1
Т
0:4
Т
3:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 5 (1) 0.38
Леуритсен Тобиас 5 0.38
Рууд Эспен 2 (1) 0.15
Ингебритсен Микаэль 1 0.08
Валлем Конрад 1 0.08
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 8 (1) 0.67
Эспейор Рунар 3 0.25
Салтнес Ульрик 2 0.17
Ветлесен Уго 2 0.17
Joel Mvuka 2 0.17
Сольбаккен Ола 1 0.08
Вембангомо Брис 1 0.08
Сёрли Сондре 1 0.08
Бонифасе Виктор 1 0.08
Мо Бреде 1 0.08
Сампстед Альфонс 1 0.08
Амундсен Исак 1 0.08
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 2 2
Евтович Милан 3 0
Валлем Конрад 3 0
Хаген Стеффен 1 1
Рууд Эспен 2 0
Аас Сайвер 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Овусу Соломон 1 0
Месик Иван 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Ветлесен Уго 2 0
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Хаген Элиас 1 0
Сери Яфет 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

15
25
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
13%
3
12%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
5
33%
1
4%
46-60
3
20%
7
28%
61-75
2
13%
8
32%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
5
28%
4
25%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
2
11%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0
Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2
Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 12 8 3 1 24 - 11 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 13 6 3 4 24 - 17 21
4. Стрёмсгодсет 12 6 2 4 20 - 20 20
5. Будё-Глимт 12 5 4 3 24 - 17 19
6. Одд 13 6 0 7 14 - 19 18
7. Русенборг 11 4 5 2 19 - 14 17
8. Олесунн 12 4 4 4 14 - 17 16
9. Сарпсборг-08 11 5 1 5 24 - 15 16
10. Хам-Кам 11 3 6 2 17 - 14 15
11. Тромсё 11 2 7 2 15 - 18 13
12. Саннефьёрд 10 4 1 5 16 - 19 13
13. Хёугесунн 13 3 3 7 20 - 25 12
14. Волеренга 12 3 2 7 12 - 22 11
15. Дьерв 11 3 1 7 6 - 19 10
16. Кристиансунд 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 6 4 0 2 13 - 12 12
5. Русенборг 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Будё-Глимт 6 2 4 0 13 - 7 10
7. Дьерв 7 3 1 3 5 - 9 10
8. Одд 7 3 0 4 10 - 13 9
9. Хам-Кам 6 2 3 1 10 - 7 9
10. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
11. Олесунн 5 2 2 1 7 - 7 8
12. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Волеренга 5 2 1 2 4 - 7 7
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 6 2 3 1 11 - 10 9
4. Сарпсборг-08 5 3 0 2 15 - 8 9
5. Будё-Глимт 6 3 0 3 11 - 10 9
6. Одд 6 3 0 3 4 - 6 9
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Викинг 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
11. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
12. Хёугесунн 7 1 2 4 10 - 13 5
13. Тромсё 5 0 4 1 6 - 8 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 5 0 0 5 2 - 9 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Евтович Милан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Одд 3:2 Будё-Глимт онлайн

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