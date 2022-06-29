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Кубок Либертадорес

2022
Коринтианс
0:0
Второй тайм: 81'
Бока Хуниорс
0'
40' Желтая карточка
Рохо Маркос
0:0
44' Не забитый пенальти
Roger I
44' Желтая карточка
Вилья Себастьян
45' Желтая карточка
Рони
62' Желтая карточка
Lucas Piton
68' Желтая карточка
João Victor6

Ход матча

40'
 
Рохо Маркос
44'
Roger I
0:0
44'
 
Вилья Себастьян
45'
Рони
 
46'
Мендес Бруно
Фагнер Лемос
 
62'
Lucas Piton
 
68'
João Victor6
 
78'
 
Рамирес Хуан Эдгардо II
Себальос Эсекиэль
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Бока Хуниорс
4.51
2.89
7.14
Все Коэффициенты
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
34
Рауль
Гонсалес
6
Lucas
Piton
29
Рони
31
Gustavo
Mantuan
28
Adson
11
Жулиано
де
Паула
10
Виллиан
Боргес
9
Roger
I
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
3
Сандез
Агустин
33
Alan
Varela
7
Себальос
Эсекиэль
8
Фернандес
Пол
11
Ромеро
Оскар
22
Вилья
Себастьян
9
Бенедетто
Дарио
Коринтианс
4-1-4-1
Бока Хуниорс
4-1-4-1

История личных встреч

Коринтианс
Бока Хуниорс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:1
КЛ
1:0
ММ(
0:2
ММ(
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 1 0
Lucas Piton 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 1 0
Вилья Себастьян 1 0

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1
Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0
Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0
1/8 финала
1 Эмелек
1 Атлетико Минейро
0 Коринтианс
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Либертад
0 Серро Портеньо
0 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
0 Колон
0 Депортес Толима
0 Фламенго
0 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
0 Форталеза
0 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Рони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Вилья Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Roger Guedes пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    40'
    Рохо Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Бока Хуниорс
4.51
2.89
7.14
Все Коэффициенты
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Коринтианс
Бока Хуниорс
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