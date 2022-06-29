0:0
Второй тайм: 81'
0'
40' Желтая карточкаРохо Маркос
0:0
44' Не забитый пенальтиRoger I
44' Желтая карточкаВилья Себастьян
45' Желтая карточкаРони
62' Желтая карточкаLucas Piton
68' Желтая карточкаJoão Victor6
Ход матча
40'
44'
0:0
44'
45'
62'
68'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
29
Рони
28
Adson
9
Roger
I
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Roger IНападающий
- Запасные игроки
-
1 ИванВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
27 Bruno MeloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Биро
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
История личных встреч
Коринтианс
Бока Хуниорс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1
Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0
Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?