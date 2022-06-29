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Кубок Либертадорес

2022
Серро Портеньо
0:1
Второй тайм: 67'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
56' Желтая карточка
Скарпа Густаво
0:1
61' Гол
Рони III

Ход матча

56'
 
Скарпа Густаво
61'
0:1
Рони III
Лучшие коэффициенты
Серро Портеньо
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
7.00
6.71
6.40
Все Коэффициенты
13
Jean
V
23
Эспинола
Альберто
4
Alexis
Duarte
3
Williams
Riveros
III
21
Alan
Rodriguez2
26
Да
Мотта
Роберт
15
Лусена
Анхель
6
Rafael
Carrascal
2
Бенитес
Алан
11
Самудио
Брайан
22
Claudio
Aquino
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
14
Скарпа
Густаво
23
Вейга
Рафаэль
10
Рони
III
Серро Портеньо
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Серро Портеньо
Палмейрас Сан-Паулу

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
0:1
КЛ
0:2
П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 1 1

Карточки

Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скарпа Густаво 1 0

Результаты последних матчей

Серро Портеньо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Либертад - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 3:1 12 де Октубре Итаугуа - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Ресистенсия 1:0
Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 0:4 Пеньяроль - Серро Портеньо 0:0 Сол де Америка - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Гуайрена 0:0 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Серро Портеньо - Пеньяроль 1:0 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 0:1 Такуари - Серро Портеньо 2:0 Серро Портеньо - Либертад 4:0 Серро Портеньо - Колон 3:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 0:0 Серро Портеньо - 12 де Октубре Итаугуа 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2
Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
1/8 финала
1 Эмелек
1 Атлетико Минейро
0 Коринтианс
0 Бока Хуниорс
2 Атлетико Паранаэнсе
1 Либертад
0 Серро Портеньо
0 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
0 Колон
0 Депортес Толима
0 Фламенго
0 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
0 Форталеза
0 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Второй тайм
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Рони III бьет в цель!
  • Желтая карточка
    56'
    Скарпа Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серро Портеньо
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
7.00
6.71
6.40
Все Коэффициенты
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Серро Портеньо
Палмейрас Сан-Паулу
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