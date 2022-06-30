0:3
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаСкарпа Густаво
0:1
60' ГолРони III
0:2
69' ГолРони III
80' Желтая карточкаЭспинола Альберто
0:3
87' ГолМурило Серкейра
90'+5
Ход матча
56'
60'
0:1
69'
0:2
77'
86'
87'
0:3
13
Jean
V
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Варгас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фаринья ЛуисНападающий
-
20 Alfio OviedoНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арсе Франсиско
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
- Нападающий
-
36 Vanderlan
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Серро Портеньо
Палмейрас Сан-Паулу
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|2
|2
|Мурило Серкейра
|1
|1
Карточки
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспинола Альберто
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скарпа Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серро Портеньо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Либертад - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 3:1 12 де Октубре Итаугуа - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Ресистенсия 1:0
Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 0:4 Пеньяроль - Серро Портеньо 0:0 Сол де Америка - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Гуайрена 0:0 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Серро Портеньо - Пеньяроль 1:0 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 0:1 Такуари - Серро Портеньо 2:0 Серро Портеньо - Либертад 4:0 Серро Портеньо - Колон 3:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 0:0 Серро Портеньо - 12 де Октубре Итаугуа 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2
Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?