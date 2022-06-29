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Кубок Либертадорес

2022
Тальерес Кордоба
0:1
Второй тайм: 67'
Колон
0'
32' Желтая карточка
Лертора Федерико
43' Желтая карточка
Matias Godoy
45' Желтая карточка
Eric Meza
45' Желтая карточка
Олива Кристиан
0:1
61' Гол
Абила Рамон

Ход матча

18'
Джиротти Федерико
Майкл Сантос
 
32'
 
Лертора Федерико
43'
Matias Godoy
 
45'
 
Eric Meza
45'
Олива Кристиан
 
46'
Пиццини Франсиско
Matias Godoy
 
59'
 
Luis Miguel Rodriguez
Facundo Farias
61'
0:1
Абила Рамон
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Колон
8.01
3.38
6.10
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
38
Matias
Godoy
32
Matias
Esquivel
10
Hector
Fertoli
9
Майкл
Сантос
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
13
Joaquin
Novillo
14
Лертора
Федерико
30
Santiago
Pierotti
39
Juan
Alvarez2
23
Cristian
Bernardi
35
Facundo
Farias
12
Абила
Рамон
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Колон
4-1-4-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Колон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:2
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 1 1

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олива Кристиан 1 0
Matias Godoy 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лертора Федерико 1 0
Eric Meza 1 0

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1
Колон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0
Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
1/8 финала
1 Эмелек
1 Атлетико Минейро
0 Коринтианс
0 Бока Хуниорс
2 Атлетико Паранаэнсе
1 Либертад
0 Серро Портеньо
0 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
0 Колон
0 Депортес Толима
0 Фламенго
0 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
0 Форталеза
0 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Олива Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Эрик Меза получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Колон
8.01
3.38
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 0:1 Колон онлайн

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