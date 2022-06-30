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Кубок Либертадорес

2022
Тальерес Кордоба
1:1
Конец матча
Колон
0'
32' Желтая карточка
Лертора Федерико
43' Желтая карточка
Matias Godoy
45' Желтая карточка
Eric Meza
45' Желтая карточка
Олива Кристиан
0:1
61' Гол
Абила Рамон
1:1
87' Гол
Франко Алан
90'+5
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
38
Matias
Godoy
32
Matias
Esquivel
10
Hector
Fertoli
9
Майкл
Сантос
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
13
Joaquin
Novillo
14
Лертора
Федерико
30
Santiago
Pierotti
39
Juan
Alvarez2
23
Cristian
Bernardi
35
Facundo
Farias
12
Абила
Рамон
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Колон
4-1-4-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Колон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:2
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франко Алан 1 1
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 1 1

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олива Кристиан 1 0
Matias Godoy 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лертора Федерико 1 0
Eric Meza 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1
Колон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0
Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0
1/8 финала
1 Эмелек
1 Атлетико Минейро
0 Коринтианс
0 Бока Хуниорс
2 Атлетико Паранаэнсе
1 Либертад
0 Серро Портеньо
3 Палмейрас Сан-Паулу
1 Тальерес Кордоба
1 Колон
0 Депортес Толима
0 Фламенго
0 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
0 Форталеза
0 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
?
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1/2 финала
?
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Финал
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Олива Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Эрик Меза получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Matias Godoy получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
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