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Кубок Либертадорес

2022
Депортес Толима
0:1
Второй тайм: 60'
Фламенго
0'
0:1
17' Гол
Перейра Андреас
19' Желтая карточка
Перейра Андреас
49' Желтая карточка
Диего Рибас
52' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
52' Желтая карточка
Leider Riascos
58' Желтая карточка
Гарсия Расиель

Ход матча

17'
0:1
Перейра Андреас
19'
 
Перейра Андреас
49'
 
Диего Рибас
52'
 
Габриэл Барбоза
52'
Leider Riascos
 
57'
 
Айртон Лукас
Диего Рибас
58'
Гарсия Расиель
 
59'
Daniel Catano
Гарсия Расиель
 
Лучшие коэффициенты
Депортес Толима
Ничья
Фламенго
3.30
4.00
3.20
Все Коэффициенты
22
Домингес
Александр
29
Leider
Riascos
3
Julian
Quinones
II
5
Jose
David
Moya
Rojas
20
Junior
Alexis
Hernandez
6
Brayan
Rovira
18
Rodrigo
Urena
28
Luis
Miranda
8
Гарсия
Расиель
33
Steven
Lucumi
9
Juan
Fernando
Caicedo
II
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
18
Перейра
Андреас
8
Тьяго
Маия
10
Диего
Рибас
7
Рибейро
Эвертон
9
Габриэл
Барбоза
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
Депортес Толима
4-2-3-1
Фламенго
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Депортес Толима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Андреас 1 1

Карточки

Депортес Толима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 1 0
Перейра Андреас 1 0
Габриэл Барбоза 1 0

Результаты последних матчей

Депортес Толима
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:1 Атлетико Насьональ II - Депортес Толима 3:1 Депортес Толима - Энвигадо 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 0:1
Ла Экидад - Депортес Толима 1:0 Депортес Толима - Ла Экидад 1:0 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Энвигадо - Депортес Толима 1:4 Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Депортес Толима - Энвигадо 1:1 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Мильонариос - Депортес Толима 0:0 Депортес Толима - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортес Толима - Кортулуа 3:2 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Депортес Толима - Депортиво Перейра 3:2 Депортес Толима - Депортиво Пасто 0:1 Индепендьенте дель Валле - Депортес Толима 2:2
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1
1/8 финала
1 Эмелек
1 Атлетико Минейро
0 Коринтианс
0 Бока Хуниорс
2 Атлетико Паранаэнсе
1 Либертад
0 Серро Портеньо
3 Палмейрас Сан-Паулу
1 Тальерес Кордоба
1 Колон
0 Депортес Толима
0 Фламенго
0 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
0 Форталеза
0 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Перейра Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Перейра Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Депортес Толима
Ничья
Фламенго
3.30
4.00
3.20
Все Коэффициенты
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