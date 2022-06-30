0:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолПерейра Андреас
19' Желтая карточкаПерейра Андреас
49' Желтая карточкаДиего Рибас
52' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
52' Желтая карточкаLeider Riascos
58' Желтая карточкаГарсия Расиель
90' Желтая карточкаЛуис Давид
90'+6
Ход матча
17'
0:1
19'
49'
52'
52'
58'
67'
90'
28
Luis
Miranda
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Luis MirandaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Айртон ЛукасЗащитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
-
29 Viktor Hugo
-
31 Marinho II
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
Бомбардиры внутри турнира
Депортес Толима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Андреас
|1
|1
Карточки
Депортес Толима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Расиель
|1
|0
|Leider Riascos
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Депортес Толима
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:1 Атлетико Насьональ II - Депортес Толима 3:1 Депортес Толима - Энвигадо 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 0:1
Ла Экидад - Депортес Толима 1:0 Депортес Толима - Ла Экидад 1:0 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Энвигадо - Депортес Толима 1:4 Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Депортес Толима - Энвигадо 1:1 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Мильонариос - Депортес Толима 0:0 Депортес Толима - Индепендьенте дель Валле 1:0 Депортес Толима - Кортулуа 3:2 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Депортес Толима - Депортиво Перейра 3:2 Депортес Толима - Депортиво Пасто 0:1 Индепендьенте дель Валле - Депортес Толима 2:2
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?