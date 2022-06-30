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Кубок Либертадорес

2022
Велес Сарсфилд
1:0
Второй тайм: 60'
Ривер Плейт
0'
1:0
15' Пенальти
Дженсон Лукас
18' Желтая карточка
Диас Пауло
21' Желтая карточка
Maximo Perrone
41' Желтая карточка
Valentin Gomez

Ход матча

15'
Дженсон Лукас
1:0
18'
 
Диас Пауло
21'
Maximo Perrone
 
41'
Valentin Gomez
 
46'
 
Кинтеро Хуан
Барко Эсекьель
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Ривер Плейт
3.70
3.20
3.55
Все Коэффициенты
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
10
Luca
Orellano
36
Nicolas
Garayalde
16
Maximo
Perrone
11
Дженсон
Лукас
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
1
Армани
Франко
17
Диас
Пауло
23
Маммана
Эмануэль
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
26
Парадела
Хосе
21
Барко
Эсекьель
19
Ромеро
Брайан
9
Альварес
Хулиан
Велес Сарсфилд
4-4-2
Ривер Плейт
4-1-3-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Ривер Плейт

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:0
С
1:2
С
1:2
С
1:0
П
3:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
0:0
П
2:0
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
3:1
ПА
1:1
ПА
1:2
ПАК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 1 (1) 1
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 1 0
Valentin Gomez 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Пауло 1 0

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0
1/8 финала
1 Эмелек
1 Атлетико Минейро
0 Коринтианс
0 Бока Хуниорс
2 Атлетико Паранаэнсе
1 Либертад
0 Серро Портеньо
3 Палмейрас Сан-Паулу
1 Тальерес Кордоба
1 Колон
0 Депортес Толима
0 Фламенго
0 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
0 Форталеза
0 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
?
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Valentin Gomez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Maximo Perrone получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Дженсон Лукас из команды Велес Сарсфилд забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Ривер Плейт
3.70
3.20
3.55
Все Коэффициенты
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