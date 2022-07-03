0'
0:1
18' ГолПедро Гильерме
24' Желтая карточкаFelipe Jonatan
43' Желтая карточкаAngelo Borges
55' Желтая карточкаGuilherme de Aguiar Camacho
63' Желтая карточкаТьяго Маия
1:1
66' ГолVinicius3
70' Желтая карточкаVinicius3
70' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
1:2
73' ГолГабриэл Барбоза
90'+6
Ход матча
18'
24'
43'
60'
63'
66'
1:1
70'
70'
73'
1:2
34
Жуан
Пауло
27
Ауро
Альваро
25
Vinicius3
30
Lucas
Braga
30
Кастро
Пабло
29
Viktor
Hugo
31
Marinho
II
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
-
40 БруниньоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Bryan AnguloНападающий
- Нападающий
-
-
28 Kaiky
-
-
-
12 Rwan Seco
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
48 Jesus Igor
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Сантос
Фламенго
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|6
|0.4
|Баптистао Лео
|4
|0.27
|Vinicius3
|3
|0.2
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.13
|Bryan Angulo
|1
|0.07
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.07
|Lucas Braga
|1
|0.07
|Хулио Джоян
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
|Майкон Перейра
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5
|0.33
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.13
|Перейра Андреас
|2
|0.13
|Педро Гильерме
|2
|0.13
|Виллиан Арао
|2
|0.13
|Рибейро Эвертон
|1
|0.07
|Энрике Бруно
|1
|0.07
|Marinho II
|1
|0.07
|Айртон Лукас
|1
|0.07
|Исла Маурисио
|1
|0.07
|Лазаро
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|6
|0
|Vinicius3
|4
|0
|Ауро Альваро
|3
|0
|Жуан Пауло
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Marcos Leonardo
|3
|0
|Angelo Borges
|3
|0
|Lucas Pires
|1
|1
|Гуларт Рикардо
|2
|0
|Бруниньо
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Габриэль Эдуардо
|1
|0
|Felipe Jonatan
|1
|0
|Rwan Seco
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|Marinho II
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Joao Gomes
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
5
26%
3
17%
76-90
Пропущено
15
16
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
20%
2
13%
1-15
4
27%
4
25%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2
Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба Парана - Сантос 1:0
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0
Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|15
|8
|5
|2
|27 - 12
|29
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|15
|8
|3
|4
|19 - 15
|27
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|6
|2
|24 - 17
|27
|4.
|Коринтианс
|15
|7
|5
|3
|17 - 14
|26
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|6
|7
|2
|22 - 15
|25
|6.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|20 - 14
|24
|7.
|Фламенго
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|8.
|Сантос
|15
|4
|7
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Сан-Паулу
|14
|4
|7
|3
|18 - 15
|19
|10.
|Аваи
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|11.
|Ботафого Рибейрао
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|12.
|Ред Булл Брагантино
|14
|4
|6
|4
|20 - 19
|18
|13.
|Сеара
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|14.
|Гойяс
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Коритиба Парана
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|17.
|Америка Минейро
|14
|4
|3
|7
|11 - 17
|15
|18.
|Куяба
|14
|3
|4
|7
|9 - 16
|13
|19.
|Жувентуде
|15
|2
|5
|8
|13 - 26
|11
|20.
|Форталеза
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|2.
|Коринтианс
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|4.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Аваи
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|7.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|8.
|Флуминенсе
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|9.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|11.
|Сантос
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|12
|12.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|13.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|15.
|Гойяс
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|16.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|3.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|Ботафого Рибейрао
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|7.
|Коринтианс
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Фламенго
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|10.
|Гойяс
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Куяба
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|19.
|Форталеза
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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