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Бразилия: Серия A

2022
Сантос
1:2
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
18' Гол
Педро Гильерме
24' Желтая карточка
Felipe Jonatan
43' Желтая карточка
Angelo Borges
55' Желтая карточка
Guilherme de Aguiar Camacho
63' Желтая карточка
Тьяго Маия
1:1
66' Гол
Vinicius3
70' Желтая карточка
Vinicius3
70' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
1:2
73' Гол
Габриэл Барбоза
90'+6
34
Жуан
Пауло
27
Ауро
Альваро
61
Веласкес
Эмилиано
4
Габриэль
Эдуардо
3
Felipe
Jonatan
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
25
Vinicius3
92
Баптистао
Лео
11
Angelo
Borges
30
Lucas
Braga
9
Marcos
Leonardo
20
Дос
Сантос
Адербар
34
Котулио
Матеус
2
Энрике
Густаво
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
29
Viktor
Hugo
31
Marinho
II
21
Педро
Гильерме
11
Витиньо
Виктор
Сантос
4-2-3-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Сантос
Фламенго

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:4
СA
4:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
К
4:2
К
2:0
СA
2:0
СA
0:0
К
3:0
К
1:1
СA
0:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 6 0.4
Баптистао Лео 4 0.27
Vinicius3 3 0.2
Rwan Seco 2 (1) 0.13
Bryan Angulo 1 0.07
Габриэль Эдуардо 1 0.07
Lucas Braga 1 0.07
Хулио Джоян 0 0
Angelo Borges 0 0
Майкон Перейра 0 0
Бруниньо 0 0
Madson II 0 0
Sandry Santos 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 0.33
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.13
Перейра Андреас 2 0.13
Педро Гильерме 2 0.13
Виллиан Арао 2 0.13
Рибейро Эвертон 1 0.07
Энрике Бруно 1 0.07
Marinho II 1 0.07
Айртон Лукас 1 0.07
Исла Маурисио 1 0.07
Лазаро 0 0
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 6 0
Vinicius3 4 0
Ауро Альваро 3 0
Жуан Пауло 3 0
Madson II 3 0
Marcos Leonardo 3 0
Angelo Borges 3 0
Lucas Pires 1 1
Гуларт Рикардо 2 0
Бруниньо 2 0
Хулио Джоян 2 0
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0
Майкон Перейра 1 0
Габриэль Эдуардо 1 0
Felipe Jonatan 1 0
Rwan Seco 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 5 0
Marinho II 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Joao Gomes 3 0
Лазаро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Пропущено

15
16
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
20%
2
13%
1-15
4
27%
4
25%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2
Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба Парана - Сантос 1:0
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0
Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 15 8 5 2 27 - 12 29
2. Атлетико Паранаэнсе 2:0 15 8 3 4 19 - 15 27
3. Атлетико Минейро 15 7 6 2 24 - 17 27
4. Коринтианс 15 7 5 3 17 - 14 26
5. Интернасьонал Порту Алегре 15 6 7 2 22 - 15 25
6. Флуминенсе 15 7 3 5 20 - 14 24
7. Фламенго 15 6 3 6 18 - 16 21
8. Сантос 15 4 7 4 19 - 15 19
9. Сан-Паулу 14 4 7 3 18 - 15 19
10. Аваи 14 5 3 6 17 - 21 18
11. Ботафого Рибейрао 14 5 3 6 16 - 19 18
12. Ред Булл Брагантино 14 4 6 4 20 - 19 18
13. Сеара 15 3 9 3 15 - 15 18
14. Гойяс 14 4 5 5 14 - 17 17
15. Атлетико Гойяненсе 14 4 5 5 16 - 19 17
16. Коритиба Парана 14 4 3 7 16 - 22 15
17. Америка Минейро 14 4 3 7 11 - 17 15
18. Куяба 14 3 4 7 9 - 16 13
19. Жувентуде 15 2 5 8 13 - 26 11
20. Форталеза 14 2 4 8 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 5 2 1 15 - 8 17
2. Коринтианс 7 4 3 0 9 - 2 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 8 4 2 2 16 - 8 14
4. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Атлетико Паранаэнсе 2:0 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Аваи 7 4 2 1 13 - 10 14
7. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
8. Флуминенсе 8 4 1 3 14 - 9 13
9. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
11. Сантос 8 3 3 2 13 - 8 12
12. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
14. Атлетико Гойяненсе 7 3 2 2 9 - 6 11
15. Гойяс 7 2 4 1 8 - 7 10
16. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 7 0 5 2 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 7 4 3 0 11 - 4 15
2. Атлетико Паранаэнсе 2:0 8 4 1 3 8 - 8 13
3. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
4. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
6. Ботафого Рибейрао 7 3 2 2 9 - 10 11
7. Коринтианс 8 3 2 3 8 - 12 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Фламенго 8 2 2 4 8 - 12 8
10. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
11. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
12. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Куяба 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 7 - 13 6
15. Жувентуде 7 1 3 3 6 - 12 6
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 7 1 1 5 4 - 11 4
18. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
19. Форталеза 6 1 0 5 8 - 13 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
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    • Желтая карточка
      24'
      Фелипе Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Сантос 1:2 Фламенго онлайн

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