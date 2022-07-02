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Бразилия: Серия A

2022
Жувентуде
1:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
28' Желтая карточка
Виллиам Матеус
0:1
30' Пенальти
Халк Живанилдо
0:2
56' Гол
Саша Эдуардо
1:2
76' Гол
Moraes
80' Желтая карточка
Феррейра Мариано
84' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
90'+6
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
4
Thalisson
12
Рафаэль
Форстер
6
Виллиам
Матеус
16
Jadson
III
50
Yuri
Oliveira
Lima
7
Capixaba1
11
Oscar
Ruiz
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
9
Ricardo
Bueno
22
Эверсон
2
Guga3
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
13
Арана
Гильерме
27
Calebe
29
Аллан
Соуза
19
Ademir
Santos
18
Саша
Эдуардо
10
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
Жувентуде
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Жувентуде
Атлетико Минейро

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
К
1:0
К
1:0
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Ruiz 3 0.2
Moraes 1 0.07
Ricardo Bueno 1 0.07
Jadson III 1 0.07
Ромуло 1 0.07
Алвес Родриго 1 0.07
Питта Исидро 1 0.07
Vitor Mendes 1 0.07
Vitor Gabriel1 1 0.07
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Paraguaio 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (1) 0.47
Фернандес Игнасио 3 0.2
Саша Эдуардо 3 0.2
Саварино Джефферсон 2 0.13
Варгас Эдуардо 1 0.07
Jair II 1 0.07
Сарачо Федерико 1 0.07
Savio 1 0.07
Ревер Умберто 1 0.07
Rubens 1 0.07
Ademir Santos 1 0.07
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0
Igor Rabello 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuri Oliveira Lima 5 1
Виллиам Матеус 4 1
Vitor Mendes 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Jadson III 5 0
Ирмер Жан 3 0
Миранда Пауло 3 0
Алвес Родриго 3 0
Jose M.F. Moreno Chico II 1 1
Ricardo Bueno 2 0
Capixaba1 2 0
Vitor Gabriel1 2 0
Энрике Пауло 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Thalisson 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Питта Исидро 1 0
Darlan Mendes 1 0
Gabriel Tota 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Феррейра Мариано 4 0
Арана Гильерме 4 0
Халк Живанилдо 3 0
Фернандес Игнасио 3 0
Jair II 3 0
Аллан Соуза 3 0
Эверсон 2 0
Rubens 2 0
Ademir Santos 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Calebe 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
3
30%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
2
9%
1-15
3
25%
2
9%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
4
33%
4
18%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
11%
4
21%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
8
30%
30%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0
Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 15 8 5 2 27 - 12 29
2. Атлетико Паранаэнсе 2:0 15 8 3 4 19 - 15 27
3. Атлетико Минейро 15 7 6 2 24 - 17 27
4. Коринтианс 15 7 5 3 17 - 14 26
5. Интернасьонал Порту Алегре 15 6 7 2 22 - 15 25
6. Флуминенсе 15 7 3 5 20 - 14 24
7. Фламенго 15 6 3 6 18 - 16 21
8. Сантос 15 4 7 4 19 - 15 19
9. Сан-Паулу 14 4 7 3 18 - 15 19
10. Аваи 14 5 3 6 17 - 21 18
11. Ботафого Рибейрао 14 5 3 6 16 - 19 18
12. Ред Булл Брагантино 14 4 6 4 20 - 19 18
13. Сеара 15 3 9 3 15 - 15 18
14. Гойяс 14 4 5 5 14 - 17 17
15. Атлетико Гойяненсе 14 4 5 5 16 - 19 17
16. Коритиба Парана 14 4 3 7 16 - 22 15
17. Америка Минейро 14 4 3 7 11 - 17 15
18. Куяба 14 3 4 7 9 - 16 13
19. Жувентуде 15 2 5 8 13 - 26 11
20. Форталеза 14 2 4 8 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 5 2 1 15 - 8 17
2. Коринтианс 7 4 3 0 9 - 2 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 8 4 2 2 16 - 8 14
4. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Атлетико Паранаэнсе 2:0 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Аваи 7 4 2 1 13 - 10 14
7. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
8. Флуминенсе 8 4 1 3 14 - 9 13
9. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
11. Сантос 8 3 3 2 13 - 8 12
12. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
14. Атлетико Гойяненсе 7 3 2 2 9 - 6 11
15. Гойяс 7 2 4 1 8 - 7 10
16. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 7 0 5 2 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 7 4 3 0 11 - 4 15
2. Атлетико Паранаэнсе 2:0 8 4 1 3 8 - 8 13
3. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
4. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
6. Ботафого Рибейрао 7 3 2 2 9 - 10 11
7. Коринтианс 8 3 2 3 8 - 12 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Фламенго 8 2 2 4 8 - 12 8
10. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
11. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
12. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Куяба 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 7 - 13 6
15. Жувентуде 7 1 3 3 6 - 12 6
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 7 1 1 5 4 - 11 4
18. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
19. Форталеза 6 1 0 5 8 - 13 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Атлетико Минейро забивает с точки!
    • Желтая карточка
      28'
      Виллиам Матеус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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