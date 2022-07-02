1:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаВиллиам Матеус
0:1
30' ПенальтиХалк Живанилдо
0:2
56' ГолСаша Эдуардо
1:2
76' ГолMoraes
80' Желтая карточкаФеррейра Мариано
84' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
90'+6
Ход матча
28'
30'
0:1
46'
46'
56'
0:2
62'
76'
1:2
80'
31
Cesar
Ribela
16
Jadson
III
11
Oscar
Ruiz
22
Эверсон
2
Guga3
16
Igor
Rabello
27
Calebe
29
Аллан
Соуза
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 MoraesЗащитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
-
80 Питта ИсидроНападающий
-
32 РомулоНападающий
-
-
-
17 Elton I
-
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 CalebeПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
40 Nathan VI
-
-
41 Antonio Neto
-
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
История личных встреч
Жувентуде
Атлетико Минейро
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Ruiz
|3
|0.2
|Moraes
|1
|0.07
|Ricardo Bueno
|1
|0.07
|Jadson III
|1
|0.07
|Ромуло
|1
|0.07
|Алвес Родриго
|1
|0.07
|Питта Исидро
|1
|0.07
|Vitor Mendes
|1
|0.07
|Vitor Gabriel1
|1
|0.07
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (1)
|0.47
|Фернандес Игнасио
|3
|0.2
|Саша Эдуардо
|3
|0.2
|Саварино Джефферсон
|2
|0.13
|Варгас Эдуардо
|1
|0.07
|Jair II
|1
|0.07
|Сарачо Федерико
|1
|0.07
|Savio
|1
|0.07
|Ревер Умберто
|1
|0.07
|Rubens
|1
|0.07
|Ademir Santos
|1
|0.07
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Арана Гильерме
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuri Oliveira Lima
|5
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Vitor Mendes
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Jadson III
|5
|0
|Ирмер Жан
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|1
|Ricardo Bueno
|2
|0
|Capixaba1
|2
|0
|Vitor Gabriel1
|2
|0
|Энрике Пауло
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Gabriel Tota
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Феррейра Мариано
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Халк Живанилдо
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Jair II
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
3
30%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
2
9%
1-15
3
25%
2
9%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
3
25%
4
18%
61-75
4
33%
4
18%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
11%
4
21%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
8
30%
30%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0
Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|15
|8
|5
|2
|27 - 12
|29
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|15
|8
|3
|4
|19 - 15
|27
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|6
|2
|24 - 17
|27
|4.
|Коринтианс
|15
|7
|5
|3
|17 - 14
|26
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|6
|7
|2
|22 - 15
|25
|6.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|20 - 14
|24
|7.
|Фламенго
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|8.
|Сантос
|15
|4
|7
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Сан-Паулу
|14
|4
|7
|3
|18 - 15
|19
|10.
|Аваи
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|11.
|Ботафого Рибейрао
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|12.
|Ред Булл Брагантино
|14
|4
|6
|4
|20 - 19
|18
|13.
|Сеара
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|14.
|Гойяс
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Коритиба Парана
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|17.
|Америка Минейро
|14
|4
|3
|7
|11 - 17
|15
|18.
|Куяба
|14
|3
|4
|7
|9 - 16
|13
|19.
|Жувентуде
|15
|2
|5
|8
|13 - 26
|11
|20.
|Форталеза
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|2.
|Коринтианс
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|4.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Аваи
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|7.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|8.
|Флуминенсе
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|9.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|11.
|Сантос
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|12
|12.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|13.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|15.
|Гойяс
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|16.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|3.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|Ботафого Рибейрао
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|7.
|Коринтианс
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Фламенго
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|10.
|Гойяс
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Куяба
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|19.
|Форталеза
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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