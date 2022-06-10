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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Перерыв
Сан-Лоренсо
0'
18' Желтая карточка
Jalil Elias
28' Желтая карточка
Federico Gattoni
44' Желтая карточка
Gaston Hernandez

Ход матча

16'
Marcos Portillo
Перес Пабло
 
18'
 
Jalil Elias
28'
 
Federico Gattoni
44'
 
Gaston Hernandez
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сан-Лоренсо
2.10
3.25
4.10
Все Коэффициенты
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
47
Guillermo
Balzi
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
26
Ramiro
Sordo
12
Sebastian
Alberto
Torrico
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
24
Jeremias
James
27
Jalil
Elias
20
Ортигоса
Нестор
50
Francisco
Perruzzi
46
Силва
Томаш
42
Agustin
Martegani
11
Барейро
Адам
7
Ezequiel
Cerutti
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Сан-Лоренсо
3-4-3

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
61.9%
23.8%
3 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
П
2:2
П
1:1
П
3:1
П
0:0
П
1:1
П
0:1
П
1:0
П
3:2
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
0:2
ПА
0:2
ПА
3:3
ПАК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Garcia 1 0.5
Ramiro Sordo 1 0.5
Francisco Gonzalez2 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 1 0.5
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Manuel Garcia 1 0
Juan Sforza 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 2 0
Siro Rosane 0 1
Jalil Elias 1 0
Gaston Hernandez 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2
Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сан-Лоренсо 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сан-Лоренсо 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сан-Лоренсо 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
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    44'
    Гастон Эрнандес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Федерико Гаттони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Джалил Элиас получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Перес Пабло II уходит с поля. Marcos Portillo выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сан-Лоренсо
2.10
3.25
4.10
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