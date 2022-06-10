0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаJalil Elias
28' Желтая карточкаFederico Gattoni
44' Желтая карточкаGaston Hernandez
58' Желтая карточкаJulian Fernandez II
63' Красная карточкаЛема Кристиан
64' Желтая карточкаEzequiel Cerutti
90'+18
Ход матча
18'
28'
44'
63'
64'
26
Ramiro
Sordo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ramiro SordoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Cingolani
-
24 Genaro Rossi
-
-
13 Juan Sforza
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Beron
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
61.9%
23.8%
3 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.5
|Ramiro Sordo
|1
|0.5
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|1
|0.5
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|0
|1
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Juan Sforza
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|2
|0
|Siro Rosane
|0
|1
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Gaston Hernandez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2
Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0