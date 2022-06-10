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Аргентина: Лига професьональ

2022
Ланус
1:1
Второй тайм: 90+'
Дефенса и Хустисия
0'
18' Красная карточка
Пиццини Франсиско
31' Желтая карточка
Raul Loaiza
1:0
39' Гол
Victor Malcorra
56' Желтая карточка
Lucas Varaldo
1:1
67' Гол
Raul Loaiza
80' Желтая карточка
Tomas Belmonte

Ход матча

18'
 
Пиццини Франсиско
31'
 
Raul Loaiza
39'
Victor Malcorra
1:0
56'
Lucas Varaldo
 
57'
 
Nicolas Fernandez I
Agustin Fontana
58'
 
Manuel Duarte
Carlos Rodolfo Rotondi
67'
1:1
Raul Loaiza
69'
Franco Orozco
Victor Malcorra
 
76'
 
Brahian Cuello
Walter Bou
80'
Tomas Belmonte
 
85'
Ди Пласидо Леонель
Samuel Careaga
 
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.43
3.15
7.74
Все Коэффициенты
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
21
Паскини
Николас
27
Angel
Gonzalez
II
5
Tomas
Belmonte
14
Samuel
Careaga
20
Victor
Malcorra
28
Lucas
Varaldo
7
Акоста
Лаутаро
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
15
Raul
Loaiza
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
32
Agustin
Fontana
Ланус
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Ланус
Дефенса и Хустисия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:1
КС
0:3
КДМЭП
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
П
1:0
ТМК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 1 0.5
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raul Loaiza 1 0.5

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лаутаро 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиццини Франсиско 0 1
Agustin Fontana 1 0
Сото Алексис 1 0
Raul Loaiza 1 0
Nazareno Colombo 1 0

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3
Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0
Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Дефенса и Хустисия 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ланус 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Эстудиантес Ла Плата 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Дефенса и Хустисия 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланус 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Дефенса и Хустисия 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ланус 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Альдосиви 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Виктор Малькорра бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Рауль Лоайса получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    УДАЛЕНИЕ! - Пиццини Франсиско увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    15'
    Пиццини Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Ланус
    Ничья
    Дефенса и Хустисия
    3.43
    3.15
    7.74
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    Где смотреть матч Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия онлайн

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    Дефенса и Хустисия
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