1:1
Конец матча
0'
18' Красная карточкаПиццини Франсиско
31' Желтая карточкаRaul Loaiza
1:0
39' ГолVictor Malcorra
56' Желтая карточкаLucas Varaldo
1:1
68' ГолRaul Loaiza
80' Желтая карточкаTomas Belmonte
90'+6
Ход матча
31'
39'
1:0
56'
68'
1:1
80'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
39 Julio Soler
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Ланус
Дефенса и Хустисия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|1
|0.5
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raul Loaiza
|1
|0.5
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Agustin Fontana
|1
|0
|Сото Алексис
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3
Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0
Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уракан
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Росарио Сентраль
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|22.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Уракан
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Росарио Сентраль
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Уракан
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0