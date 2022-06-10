0:1
Второй тайм: 90+'
0'
2' Желтая карточкаДевекки Хосе
8' Желтая карточкаSantiago Laquidain
11' Желтая карточкаRufino Lucero
35' Желтая карточкаNicolas Valentini
0:0
37' Не забитый пенальтиLeandro Diaz III
70' Вторая желтая карточкаNicolas Valentini
0:1
75' Гол в свои воротаMario Lopez
Ход матча
2'
11'
37'
0:0
75'
0:1
25
Девекки
Хосе
17
Мели
Сесар
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресНападающий
-
-
-
-
-
-
38 Elias Torres
-
-
-
-
Главный тренер: Favio Damian Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Альдосиви
Эстудиантес Ла Плата
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|1 (1)
|0.5
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|1
|0.5
|Рохель Агустин
|1
|0.5
|Мас Эмануэль
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|2
|1
|Девекки Хосе
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Santiago Laquidain
|1
|0
|Rufino Lucero
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альварадо 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Насьональ Монтевидео - Эстудиантес Ла Плата 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ланус
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланус
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ланус
|1:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Альдосиви
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0