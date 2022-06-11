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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Альдосиви
0:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
2' Желтая карточка
Девекки Хосе
8' Желтая карточка
Santiago Laquidain
11' Желтая карточка
Rufino Lucero
35' Желтая карточка
Nicolas Valentini
0:0
37' Не забитый пенальти
Leandro Diaz III
70' Вторая желтая карточка
Nicolas Valentini
0:1
75' Гол в свои ворота
Mario Lopez
90'+6
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
43
Santiago
Laquidain
18
Серро
Франсиско
17
Мели
Сесар
10
Matias
Pisano
5
Мартинес
Томас
29
Braian
Martinez
9
Martin
Santiago
Silva
I
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
26
Лолло
Лусиано
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
7
Пеллегрини
Матиас
9
Leandro
Diaz
III
17
Боселли
Мауро
Альдосиви
4-2-3-1
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2

История личных встреч

Альдосиви
Эстудиантес Ла Плата

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:3
ЛП
1:0
КДМЗ5
0:1
КДМЗ5
0:0
С
1:0
С
0:2
П
1:4
ТМК
5:2
П
1:2
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.5
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рохель Агустин 1 0.5
Мас Эмануэль 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 2 1
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Santiago Laquidain 1 0
Rufino Lucero 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альварадо 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Насьональ Монтевидео - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Индепендьенте Авельянеда 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Тальерес Кордоба 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уракан 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Росарио Сентраль 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
22. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Индепендьенте Авельянеда 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Росарио Сентраль 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Индепендьенте Авельянеда 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Тальерес Кордоба 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Уракан 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Леандро Диас пробил пенальти, но не смог забить!
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