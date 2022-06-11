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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Второй тайм: 65'
Тальерес Кордоба
0'
7' Желтая карточка
Matias Esquivel
1:0
26' Гол
Lucas Daniel Romero
59' Желтая карточка
Fernando Juarez III
64' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez

Ход матча

7'
 
Matias Esquivel
26'
Lucas Daniel Romero
1:0
59'
 
Fernando Juarez III
61'
 
Julian Malatini
Fernando Juarez III
61'
 
Santiago Toloza
Matias Godoy
64'
Leandro Miguel Fernandez
 
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Тальерес Кордоба
2.23
4.54
3.90
Все Коэффициенты
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
15
Поблет
Херонимо
10
Alan
Sonora
36
Касарес
Хуан
9
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Бенегас
Леандро
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
32
Matias
Esquivel
35
Fernando
Juarez
III
18
Rodrigo
Villagra
38
Matias
Godoy
9
Майкл
Сантос
19
Джиротти
Федерико
Индепендьенте Авельянеда
4-3-1-2
Тальерес Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:1
С
3:2
С
1:1
С
0:2
П
0:2
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 1 0.5
Lucas Daniel Romero 1 0.5
Leandro Miguel Fernandez 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиротти Федерико 1 0.5
Enzo Hernan Diaz 1 0.5
Matias Godoy 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 1 0
Enzo Hernan Diaz 1 0
Matias Esquivel 1 0
Santiago Toloza 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0
Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Индепендьенте Авельянеда 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Тальерес Кордоба 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уракан 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Росарио Сентраль 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
22. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Индепендьенте Авельянеда 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Росарио Сентраль 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Индепендьенте Авельянеда 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Тальерес Кордоба 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Уракан 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Лукас Даниэль Ромеро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Матиас Эскивель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Тальерес Кордоба
2.23
4.54
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Тальерес Кордоба онлайн

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