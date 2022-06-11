1:0
Второй тайм: 65'
0'
7' Желтая карточкаMatias Esquivel
1:0
26' ГолLucas Daniel Romero
59' Желтая карточкаFernando Juarez III
64' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
Ход матча
28
Виго
Алекс
10
Alan
Sonora
36
Касарес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
-
36 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Gaston Togni
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|1
|0.5
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.5
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джиротти Федерико
|1
|0.5
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.5
|Matias Godoy
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|1
|0
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0
Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уракан
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Росарио Сентраль
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|22.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Уракан
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Росарио Сентраль
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Уракан
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0