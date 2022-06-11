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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
7' Желтая карточка
Matias Esquivel
1:0
26' Гол
Lucas Daniel Romero
60' Желтая карточка
Fernando Juarez III
64' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
87' Желтая карточка
Lucas Gonzalez
90'+8
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
15
Поблет
Херонимо
10
Alan
Sonora
36
Касарес
Хуан
9
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Бенегас
Леандро
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
32
Matias
Esquivel
35
Fernando
Juarez
III
18
Rodrigo
Villagra
38
Matias
Godoy
9
Майкл
Сантос
19
Джиротти
Федерико
Индепендьенте Авельянеда
4-3-1-2
Тальерес Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Тальерес Кордоба

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:1
С
3:2
С
1:1
С
0:2
П
0:2
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 1 0.5
Lucas Daniel Romero 1 0.5
Инсаурральде Хуан 0 0
Leandro Miguel Fernandez 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиротти Федерико 1 0.5
Enzo Hernan Diaz 1 0.5
Matias Godoy 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Enzo Hernan Diaz 1 0
Matias Esquivel 1 0
Santiago Toloza 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0
Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
22. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Лукас Даниэль Ромеро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Матиас Эскивель получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Тальерес Кордоба онлайн

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