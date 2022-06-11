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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Уракан
2:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
8' Гол
Кристальдо Франко
21' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
28' Желтая карточка
Facundo Almada
33' Желтая карточка
Lautaro Blanco
39' Желтая карточка
Lucas Merolla
39' Желтая карточка
Alejo Veliz
40' Желтая карточка
Gaspar Servio
2:0
54' Гол в свои ворота
Lautaro Blanco
56' Желтая карточка
Комар Хуан
63' Желтая карточка
Matias Coccaro
90'+7
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
8
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
13
Walter
Perez
24
Federico
Fattori
5
Santiago
Hezze
10
Кристальдо
Франко
33
Juan
Gauto
7
Matias
Coccaro
16
Rodrigo
Cabral
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
22
Якоб
Клаудио
11
Luciano
Ferreyra
14
Nazareno
Romero
24
Alejo
Veliz
28
Lucas
Emanuel
Gamba
Уракан
4-2-1-3
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Уракан
Росарио Сентраль

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:3
П
1:1
П
1:1
КА
0:0
ПБ
0:1
ПБ
0:0
ПБ
3:0
НБ
0:1
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
0:2
ПАК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 1 0.5
Rodrigo Cabral 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cesar Ibanez 1 1
Jonathan Galvan 1 0
Lucas Merolla 1 0
Сото Гильермо 1 0
Matias Coccaro 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 2 0
Facundo Almada 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Alejo Veliz 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1
Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
22. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Желтая карточка
    56'
    Комар Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Лаутаро Бланко уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Gaspar Servio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Алехо Велис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Лукас Меролла получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Лаутаро Бланко получил желтую карточку от судьи
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