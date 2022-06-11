2:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолКристальдо Франко
21' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
28' Желтая карточкаFacundo Almada
33' Желтая карточкаLautaro Blanco
39' Желтая карточкаLucas Merolla
39' Желтая карточкаAlejo Veliz
40' Желтая карточкаGaspar Servio
2:0
54' Гол в свои воротаLautaro Blanco
56' Желтая карточкаКомар Хуан
63' Желтая карточкаMatias Coccaro
90'+7
Ход матча
8'
28'
33'
39'
39'
40'
54'
2:0
56'
63'
13
Walter
Perez
33
Juan
Gauto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Walter PerezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Juan GautoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Lucas Vera
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Якоб КлаудиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Сильва КевинВратарь
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
История личных встреч
Уракан
Росарио Сентраль
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|1
|0.5
|Rodrigo Cabral
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cesar Ibanez
|1
|1
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Сото Гильермо
|1
|0
|Matias Coccaro
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Facundo Almada
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Gaspar Servio
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1
Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|22.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0