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Аргентина: Лига професьональ

2022
Арсенал Саранди
0:0
Первый тайм: 8'
Банфилд
0'
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Банфилд
2.90
2.88
3.05
Все Коэффициенты
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
3
Lucas
Suarez
II
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
21
Leonel
Picco
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
27
Sebastian
Lomonaco
20
Alexander
Diaz
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
29
Luciano
Andres
Abecasis
5
Доминго
Николас
16
Alejandro
Cabrera
4
Matias
Romero1
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
Арсенал Саранди
4-4-2
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал Саранди
Банфилд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:2
С
1:0
С
1:2
П
1:3
П
3:1
П
4:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Pitton 1 0.5
Cristian Colman 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giuliano Galoppo 1 (1) 0.5

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dardo Federico Miloc 1 0
Leonel Picco 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урси Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0
Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тигре 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Барракас Централь 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Арсенал Саранди 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
22. Банфилд 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
24. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Тигре 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Барракас Централь 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Арсенал Саранди 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Банфилд 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Барракас Централь 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Банфилд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Арсенал Саранди 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Банфилд
2.90
2.88
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арсенал Саранди 0:0 Банфилд онлайн

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Арсенал Саранди
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