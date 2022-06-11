0:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаAlejandro Cabrera
32' Желтая карточкаCristian Chimino
45' Желтая карточкаУрси Агустин
71' Желтая карточкаLeonel Picco
75' Желтая карточкаПерес Дамиан
80' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
90'+4
Ход матча
32'
45'
71'
75'
14
Gonzalo
Goni
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
21
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
32 Axel Carrion
-
-
18 Julian Navas
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ian EscobarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
14 Amos Perales
-
-
15 Lautaro Rios
-
Главный тренер: Claudio Vivas
История личных встреч
Арсенал Саранди
Банфилд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Pitton
|1
|0.5
|Cristian Colman
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giuliano Galoppo
|1 (1)
|0.5
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonel Picco
|2
|0
|Перес Дамиан
|1
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Cristian Chimino
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урси Агустин
|2
|0
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0
|Alejandro Cabrera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0
Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|22.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|24.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|25.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0