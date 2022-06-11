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Аргентина: Лига професьональ

2022
Арсенал Саранди
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
24' Желтая карточка
Alejandro Cabrera
32' Желтая карточка
Cristian Chimino
45' Желтая карточка
Урси Агустин
71' Желтая карточка
Leonel Picco
75' Желтая карточка
Перес Дамиан
80' Желтая карточка
Luciano Andres Abecasis
90'+4
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
3
Lucas
Suarez
II
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
21
Leonel
Picco
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
27
Sebastian
Lomonaco
20
Alexander
Diaz
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
29
Luciano
Andres
Abecasis
5
Доминго
Николас
16
Alejandro
Cabrera
4
Matias
Romero1
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
Арсенал Саранди
4-4-2
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал Саранди
Банфилд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:2
С
1:0
С
1:2
П
1:3
П
3:1
П
4:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Pitton 1 0.5
Cristian Colman 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giuliano Galoppo 1 (1) 0.5

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonel Picco 2 0
Перес Дамиан 1 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Cristian Chimino 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урси Агустин 2 0
Luciano Andres Abecasis 1 0
Alejandro Cabrera 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0
Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
22. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
24. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Урси Агустин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Cristian Chimino получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      24'
      Алехандро Кабрера получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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