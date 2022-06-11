0:0
Первый тайм: 8'
0'
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
30 Brian Leizza
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Junior AriasНападающий
-
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
История личных встреч
Тигре
Барракас Централь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колидио Факундо
|1
|0.5
|Diego Sosa
|1
|0.5
|Cristian Zabala
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.5
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Retegui
|1
|0
|Nicolas Demartini
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Dylan Glaby
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2
Барракас Централь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0
Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Тигре
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Барракас Централь
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|Арсенал Саранди
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|22.
|Банфилд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|24.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|25.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Тигре
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Барракас Централь
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Арсенал Саранди
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Банфилд
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тигре
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Барракас Централь
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Банфилд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Арсенал Саранди
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0