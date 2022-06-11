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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тигре
0:0
Первый тайм: 8'
Барракас Централь
0'
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Барракас Централь
1.65
4.20
7.11
Все Коэффициенты
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
22
Agustin
Obando
5
Sebastian
Prediger
II
10
Меносси
Лукас
9
Ijiel
Protti
7
Маньин
Пабло
11
Колидио
Факундо
23
Rodrigo
Saracho
33
Facundo
Mater
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
18
Jonathan
Blanco
5
Dylan
Glaby
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
11
Neri
Ricardo
Bandiera
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Тигре
4-2-3-1
Барракас Централь
4-2-3-1

История личных встреч

Тигре
Барракас Централь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
0:2
PNC
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колидио Факундо 1 0.5
Diego Sosa 1 0.5
Cristian Zabala 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Tapia 1 (1) 0.5

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Retegui 1 0
Nicolas Demartini 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Dylan Glaby 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2
Барракас Централь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0
Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тигре 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Барракас Централь 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Арсенал Саранди 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
22. Банфилд 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
24. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Тигре 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Барракас Централь 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Арсенал Саранди 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Банфилд 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Барракас Централь 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Банфилд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Арсенал Саранди 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Барракас Централь
1.65
4.20
7.11
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Тигре
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