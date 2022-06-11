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Аргентина: Лига професьональ

2022
Сармиенто
1:0
Второй тайм: 56'
Аргентинос Хуниорс
0'
1:0
37' Гол
Лисандро Лопес
54' Желтая карточка
Jonathan Torres

Ход матча

37'
Лисандро Лопес
(Jonathan Torres)
1:0
46'
 
Mateo Agustin Coronel
Gabriel Carabajal
46'
 
David Zalazar
Биттоло Мариано
54'
Jonathan Torres
 
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.65
3.32
7.02
Все Коэффициенты
24
Sebastian
Meza
17
Jean
Rosso
22
Manuel
Guanini
2
Гастон
Сауро
23
Federico
Rasmussen
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
19
Кастро
Лукас
10
Sergio
Quiroga
9
Jonathan
Torres
7
Лисандро
Лопес
III
20
Federico
Lanzillota
14
Luciano
Sanchez
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
18
Thiago
Nuss
10
Cesar
Florentin
5
Вера
Фаусто
15
Matias
Galarza
27
Биттоло
Мариано
16
Gaston
Veron
8
Gabriel
Carabajal
Сармиенто
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-5-2

История личных встреч

Сармиенто
Аргентинос Хуниорс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 1 0.5
Jonathan Torres 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Carabajal 1 0.5
Thiago Nuss 1 0.5
Matias Galarza 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Andueza 1 1
Emiliano Mendez 1 0
Guido Mainero 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Nuss 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7
Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Аргентинос Хуниорс 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Сармиенто 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
25. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сармиенто 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аргентинос Хуниорс 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Сармиенто 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Аргентинос Хуниорс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.65
3.32
7.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сармиенто 1:0 Аргентинос Хуниорс онлайн

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