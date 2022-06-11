1:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
37'
54'
17
Jean
Rosso
19
Кастро
Лукас
18
Thiago
Nuss
16
Gaston
Veron
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jean RossoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Julian Brea
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Thiago NussПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gaston VeronНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Matias Lugo
-
-
-
-
13 Enzo Ybanez
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Сармиенто
Аргентинос Хуниорс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|1
|0.5
|Jonathan Torres
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Carabajal
|1
|0.5
|Thiago Nuss
|1
|0.5
|Matias Galarza
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Andueza
|1
|1
|Emiliano Mendez
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Nuss
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7
Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Сармиенто
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|25.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сармиенто
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Сармиенто
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0