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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сармиенто
1:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
1:0
37' Гол
Лисандро Лопес
54' Желтая карточка
Кастро Лукас
56' Желтая карточка
Thiago Nuss
79' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
79' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
89' Желтая карточка
Julian Brea
90'+7
24
Sebastian
Meza
17
Jean
Rosso
22
Manuel
Guanini
2
Гастон
Сауро
23
Federico
Rasmussen
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
19
Кастро
Лукас
10
Sergio
Quiroga
9
Jonathan
Torres
7
Лисандро
Лопес
III
20
Federico
Lanzillota
14
Luciano
Sanchez
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
18
Thiago
Nuss
10
Cesar
Florentin
5
Вера
Фаусто
15
Matias
Galarza
27
Биттоло
Мариано
16
Gaston
Veron
8
Gabriel
Carabajal
Сармиенто
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-5-2

История личных встреч

Сармиенто
Аргентинос Хуниорс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 1 0.5
Jonathan Torres 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Carabajal 1 0.5
Thiago Nuss 1 0.5
Matias Galarza 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Andueza 1 1
Emiliano Mendez 1 0
Кастро Лукас 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Guido Mainero 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Julian Brea 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Nuss 2 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7
Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ривер Плейт 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Атлетико Тукуман 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
18. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
25. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Атлетико Тукуман 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атлетико Тукуман 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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