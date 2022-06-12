0:0
Первый тайм: 30'
0'
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Ривер Плейт
Атлетико Тукуман
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Menendez
|1
|0.5
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|Ramiro Carrera
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Ривер Плейт
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|25.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Ривер Плейт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ривер Плейт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0