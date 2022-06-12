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Аргентина: Лига професьональ

2022
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 30'
Атлетико Тукуман
0'
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Атлетико Тукуман
1.34
6.45
12.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
4
Майдана
Джонатан
14
Пирес
Леандро
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
31
Симон
Сантьяго
13
Зидан
Энцо
8
Палавесино
Агустин
21
Барко
Эсекьель
9
Альварес
Хулиан
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
30
Gabriel
Risso
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
11
Cristian
Menendez
9
Augusto
Lotti
Ривер Плейт
4-1-4-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Атлетико Тукуман

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
К
1:2
С
1:1
КДЛС
4:1
КДЛС
3:0
С
0:1
К
2:1
С
2:2
П
0:3
ПБ
2:4
НБ
0:2
ПА
0:0
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Menendez 1 0.5
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marcelo Ortiz 1 1
Bruno Felix Bianchi 1 0
Ramiro Carrera 1 0
Guillermo Acosta 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ривер Плейт 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Атлетико Тукуман 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
18. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
25. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Атлетико Тукуман 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атлетико Тукуман 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Атлетико Тукуман
1.34
6.45
12.00
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