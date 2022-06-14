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Аргентина: Лига професьональ

2022
Сан-Лоренсо
0:1
Первый тайм: 35'
Арсенал Саранди
0'
8' Желтая карточка
Перес Дамиан
0:1
20' Гол
Lucas Suarez II

Ход матча

8'
 
Перес Дамиан
20'
0:1
Lucas Suarez II
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Арсенал Саранди
2.95
3.10
3.25
Все Коэффициенты
12
Sebastian
Alberto
Torrico
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
24
Jeremias
James
27
Jalil
Elias
50
Francisco
Perruzzi
38
Siro
Rosane
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
42
Agustin
Martegani
11
Барейро
Адам
23
Alejandro
Medina
I
18
Julian
Navas
14
Gonzalo
Goni
3
Lucas
Suarez
II
15
Перес
Дамиан
21
Leonel
Picco
5
Dardo
Federico
Miloc
30
Mauro
Pitton
10
Facundo
Kruspzky
33
Joaquin
Ibanez
III
27
Sebastian
Lomonaco
Сан-Лоренсо
3-4-2-1
Арсенал Саранди
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Арсенал Саранди

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:1
С
0:2
С
1:0
П
1:3
П
0:2
П
3:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:3
П
0:0
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 1 0.33
Agustin Martegani 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Pitton 1 0.33
Lucas Suarez II 1 0.33
Cristian Colman 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 2 0
Siro Rosane 0 1
Ezequiel Cerutti 1 0
Jalil Elias 1 0
Gaston Hernandez 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Дамиан 2 0
Leonel Picco 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Cristian Chimino 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2
Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0
Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Арсенал Саранди 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
18. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
19. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
21. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Сан-Лоренсо 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
23. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
24. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
27. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Арсенал Саранди 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
19. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Сан-Лоренсо 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Арсенал Саранди 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Сан-Лоренсо 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Арсенал Саранди
2.95
3.10
3.25
Все Коэффициенты
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Сан-Лоренсо
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