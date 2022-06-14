0:1
Первый тайм: 35'
Ход матча
8'
20'
0:1
27
Jalil
Elias
38
Siro
Rosane
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Julian NavasЗащитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Арсенал Саранди
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|1
|0.33
|Agustin Martegani
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Pitton
|1
|0.33
|Lucas Suarez II
|1
|0.33
|Cristian Colman
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|2
|0
|Siro Rosane
|0
|1
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Gaston Hernandez
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Cristian Chimino
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2
Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0
Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Арсенал Саранди
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Ривер Плейт
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|Колон
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|19.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|21.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|23.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|24.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Арсенал Саранди
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Арсенал Саранди
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0