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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Патронато Парана
1:0
Первый тайм: 45+'
Альдосиви
0'
1' Желтая карточка
Rufino Lucero
6' Желтая карточка
Raul Lozano
19' Желтая карточка
Мосевич Леонель
1:0
23' Гол
Facundo Cobos

Ход матча

1'
 
Rufino Lucero
6'
Raul Lozano
 
19'
Мосевич Леонель
 
23'
Facundo Cobos
(Sebastian Medina)
1:0
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Альдосиви
4.30
3.70
5.10
Все Коэффициенты
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
5
Мосевич
Леонель
2
Carlos
Quintana
28
Facundo
Cobos
50
Diego
Garcia
VI
32
Franco
Leys
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
9
Jonathan
Herrera1
29
Axel
Rodriguez
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
26
Patricio
Boolsen
43
Santiago
Laquidain
17
Мели
Сесар
18
Серро
Франсиско
5
Мартинес
Томас
10
Matias
Pisano
9
Martin
Santiago
Silva
I
29
Braian
Martinez
Патронато Парана
4-4-2
Альдосиви
4-3-3

История личных встреч

Патронато Парана
Альдосиви

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
0:2
ЛП
2:0
КДМЭП
0:1
С
1:1
С
0:0
П
1:1
НБ
1:0
НБ
3:0
НБ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Cobos 1 0.33
Jonathan Herrera1 1 (1) 0.33
Sebastian Medina 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.33

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jorge Valdez II 1 1
Мосевич Леонель 2 0
Diego Garcia VI 1 0
Raul Lozano 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Tiago Banega 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 2 1
Rufino Lucero 2 0
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Santiago Laquidain 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3
Альдосиви
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2
Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Патронато Парана 1:0 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Тальерес Кордоба 0:1 3 1 0 2 2 - 2 3
15. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
16. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
17. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
21. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
23. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
25. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Патронато Парана 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Тальерес Кордоба 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Тальерес Кордоба 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
23. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Альдосиви
4.30
3.70
5.10
Все Коэффициенты
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