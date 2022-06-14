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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тальерес Кордоба
0:1
Первый тайм: 45+'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
1' Гол
Ramiro Sordo
13' Желтая карточка
Каталан Матиас
28' Желтая карточка
Willer Ditta
45' Красная карточка
Рафа II

Ход матча

1'
0:1
Ramiro Sordo
(Juan Manuel Garcia)
13'
Каталан Матиас
 
28'
 
Willer Ditta
45'
Рафа II
 
45'
Julian Malatini
Santiago Toloza
 
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.41
3.25
3.82
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
32
Matias
Esquivel
18
Rodrigo
Villagra
24
Santiago
Toloza
38
Matias
Godoy
9
Майкл
Сантос
19
Джиротти
Федерико
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
25
Victor
Velazquez
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
20
Julian
Fernandez
II
26
Ramiro
Sordo
22
Marcos
Portillo
47
Guillermo
Balzi
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
Тальерес Кордоба
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-1-4-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:2
ЛП
2:2
КДМЗ4
1:1
КДМЗ4
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
ТМК
1:0
ТМК
0:1
П
1:1
КА
1:3
КА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиротти Федерико 1 0.33
Enzo Hernan Diaz 1 0.33
Matias Godoy 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 2 0.67
Juan Manuel Garcia 1 0.33
Francisco Gonzalez2 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каталан Матиас 1 0
Рафа II 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Enzo Hernan Diaz 1 0
Matias Esquivel 1 0
Santiago Toloza 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 0 1
Juan Manuel Garcia 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Willer Ditta 1 0
Juan Sforza 1 0
Guillermo Balzi 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0
Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Патронато Парана 1:0 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Тальерес Кордоба 0:1 3 1 0 2 2 - 2 3
15. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
16. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
17. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
21. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
23. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
25. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Патронато Парана 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Тальерес Кордоба 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Тальерес Кордоба 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
23. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.41
3.25
3.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 0:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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