1:1
Первый тайм: 36'
Ход матча
11'
34'
1:1
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
41 Luca Langoni
-
-
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Diego SosaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Brian Leizza
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Бока Хуниорс
Тигре
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
26 матчей
53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|1
|0.33
|Бенедетто Дарио
|1
|0.33
|Сандез Агустин
|1
|0.33
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Sosa
|1
|0.33
|Колидио Факундо
|1
|0.33
|Mateo Retegui
|1
|0.33
|Cristian Zabala
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Mateo Retegui
|1
|0
|Nicolas Demartini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0
Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1
Тигре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1
Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Тигре
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Колон
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Бока Хуниорс
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|18.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|22.
|Ланус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|23.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|24.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|25.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Бока Хуниорс
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|Тигре
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Тигре
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|17.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Бока Хуниорс
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|24.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0